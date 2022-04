“¡No entiendo por qué no le harías eso a Allegri!”

En la casa de Roma, el futuro Nicolás Zaniolo. El mediapunta italiano no está pasando por un buen momento debido al rendimiento fluctuante.

A esto hay que sumar varios rumores del mercado, que acercan al jugador de Giallorossi a juventusDe cara a la próxima temporada.

Foto: Getty Mourinho Zaniolo Allegri

En la rueda de prensa, José Mourinho Respondió casualmente preguntas sobre Zaniolosin desdén por la perforación habitual en la Juventus.

“Zaniolo llegó lesionado a la selección. El jueves tuvo un problema muscular y no entrenó con nosotros, no está”.

Situación de Zaniolo, entre el campo y el mercado:

Ya he escrito que Zaniolo será la segunda pregunta, puedo decir que hay muchos jugadores que se sientan en el banquillo con su club de vez en cuando y eso es normal. No veo esas preguntas con otros entrenadores u otros clubes. “. Zaniolo se sentó en el banquillo con la Lazio porque adoptamos una estrategia diferente para ganar el partido. No hay ninguna historia. Luego se va a la selección y no comento lo que pasó. Llegó aquí el jueves por la mañana con un problema”. con sus músculos”.

“No entrenó ayer, viernes y hoy, así que no hay historia. No veo a Allegri preguntando por qué no juega con Bernardeschi o Peppino. Parece que hay algunas dudas sobre la posición de Zaniolo. Si quieres saber más , póngase en contacto con Niccol o su entorno”.