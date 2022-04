av. Grassani sobre el Juventus-Napoli: “El 0-3 está sobre la mesa porque la hipótesis ofende a la inteligencia”

para Radio Marte habla hoy Mattia Grassaniabogado y experto en derecho deportivo, a menudo del lado de Napoli: “No quiero interferir en la actividad de un órgano tan esencial como la Fiscalía Federal y lo respeto incluso si no estoy de acuerdo con las decisiones tomadas en la línea de investigación actual. Este tipo de injerencia en el hogar de otros no quiero hacer. El fiscal habló con la remisión. Como defensor del SSC Napoli, el presidente De Laurentiis y el Dr. Canon, digo que esta remisión ha llovido. Como un rayo caído del cielo, hemos hablado y mostrado todo sobre el respeto absoluto a los protocolos. Inesperado. Está claro que tanto el Dr. Cannon como la sociedad, como organización, interactúan e interactúan a través de la no participación, y la voluntad de defenderse ante el Tribunal Federal. Pensamos que nuestros argumentos podrían conducir al archivo, pero eso no sucedió y admitimos sin embargo, Estamos muy tranquilos con el negocio, nuestras tarjetas están en la mano, podremos demostrar que en un tribunal federal”.

Riesgos: “Podemos tratar todo tipo de temas en el transcurso del torneo, incluyendo declaraciones y comportamientos. Pero la referencia es un tema de absoluta importancia. Por lo tanto, la atención que se debe pedir a todos es máxima. Es una cosa que se debe te han señalado porque no tienes un enlace o porque cruzaste en un comentario contra un colega, gerente o árbitro Otra cosa para leer es que el presidente, el director de salud y la empresa no respetaron los protocolos cuando establece los mismos protocolos que dijo antes. El fútbol Napoli hizo exactamente lo que esperaban. ¿Peligros para De Laurentiis, Canoneco y Napoli? El 0-3 está sobre la mesa como una hipótesis que ofende a la inteligencia, ese partido fue aprobado en gran medida por los deportes. juez y no fue reclamado por la Juventus. El Ministerio Público tendría que presentar sus solicitudes de dimisión por sanciones. No hubo conducta ilícita”.