Clasificatorios Mundiales de Baloncesto: Italia se niega a jugar con Rusia

La confirmación vino del presidente de Coni, Giovanni Malaggi, al margen del Consejo Nacional de Coni: “Italia ha decidido que no jugará, y en esto Coni está 100% del lado de la Federación. Y también Islandia y Holanda, que son parte de nuestro mismo grupo. Lamentamos mucho la elección de Fiba, no entendemos eso. Entonces, ¿qué pasa con la FIFA que eliminó a los equipos de la mañana a la noche? El COI fue muy claro, solo el baloncesto y el biatlón siguieron las instrucciones. “

la ira de petrucci

–

De hecho, Fiba aún no ha excluido a la selección rusa de las competiciones, circunstancia que en los últimos días ya ha causado truenos al presidente de Federbasket, Gianni Petrucci, que determinó el “deseo de seguir pendiente de la valoración de Pilatos”. Sobre la negativa, Petrucci define la decisión como “lógica y necesaria ante la insensibilidad de la FIBA ​​que hemos visto. No podemos creer que todo lo que ha pasado se desvanezca así. Por supuesto, la guerra terminará”. pero la muerte nunca se puede olvidar. El deporte no está vacío. De la sociedad que nos rodea, las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional son obligaciones morales. Y si la máxima organización señala una línea, ¿cómo no respetarla?, advirtió también el Subsecretario. del Ministerio de Deportes Vezzali, quien comparte nuestra selección. Está claro que los jugadores rusos no son responsables, son colegas como nosotros, pero una decisión similar también fue tomada por la Islandia holandesa. No era razonable organizar un partido contra Rusia. tan fácilmente Deberíamos haber jugado en Pesaro: lo sentimos por la ciudad, pero tendrá otras oportunidades lo antes posible para albergar a la selección nacional, nuestro calendario está muy ocupado “.