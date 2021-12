Ilusiones, cambios y venganza – Corriere.it

Desde Federico Rambini

Estaba destinada a ser la futura estrella demócrata (y nominada). Pero retrocede en las urnas y se reabre el debate sobre el cambio de nombre del actual presidente

Salva al soldado Harris. ¿Dónde estaba el ilustre Kamala, el guerrero que se suponía que era el verdadero líder de la administración Biden, o al menos la esperanza para el futuro, perdido? Las expectativas para la vicepresidenta eran enormes en el momento de su nombramiento. Old Joe fue considerado desvencijado desde el principio, y tenía que representar todo lo nuevo y una poderosa carga de energía.

En cambio, fue el primero en hundirse en las encuestas y nunca pararse: es peor que el propio Biden. Ella es la más impopular de los cuatro vicepresidentes.. Los medios volcaron la narrativa sobre ella, y hoy hablan de ella como inepta (no estudia los archivos), arrogante, a veces histérica. El sexismo abunda en los comentarios y ella se ha quejado con sus compañeros de trabajo, confiando en que la tratarían de manera diferente si fuera un hombre blanco. En una entrevista con Los New York Times Hillary Clinton afirma: “Hay un doble rasero”. Pero, en realidad, sus empleados se apresuraron. Harris es ahora comparado con Dan Quayle, el legendario diputado de George H.W. Bush por sus errores. O a la “hábil” Sarah Palin, quien se desempeñó como compañera de fórmula de John McCain en desafío a Barack Obama, haciendo de la sátira un placer.

La alarma de colapso de Harris provoca un debate prematuro sobre la reelección de Biden. Parecía claro que se trataba de un presidente de un mandato: tendría 82 años cuando fuera reelegido. Es cierto que sería el primer presidente en no volver a ser nominado desde Lyndon Johnson, devastado por la guerra de Vietnam en 1968; Pero el factor edad claramente no siempre pesa al 100%. Con la desaparición del “Plan B”, la opción Kamala, los notables del partido hoy pretenden creer en la afirmación de la Casa Blanca. (Aparecerá el Viejo Joe). Y la nominación completa se pasó al “Plan C”, despidiendo a candidatos como Pete Buttigieg o Mitch Landrieu: no es coincidencia que los dos ejecuten el único plan maestro que Biden pudo lograr que el Congreso aprobara, una inversión de un billón de dólares en infraestructura.