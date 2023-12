“Icardi al Real Madrid de la mano de Ancelotti en enero”: números y un acuerdo ilusionante

El futuro de Mauro. Icardi Puede tener efectos dramáticos. Varias fuentes en Turquía De hecho, se habla de un acuerdo ya alcanzado para el traspaso del exdelantero Enterrar a Real Madrid Ya en enero. Va a ser una negociación ilusionante y le volverá a abrir las puertas del gran fútbol al delantero para el que trabaja actualmente Galatasaray. Teniendo en cuenta las diversas lesiones y la ausencia del real número 9 sin mirar JoseluLos blancos estaban prácticamente cerrados para dar entrada a Moreto Santiago Bernabeu Con un contrato de préstamo a 6 meses y un sueldo neto de 8 millones.

Icardi, las palabras del agente

Entre otras cosas, dado que se han levantado todas las restricciones relacionadas con el mercado de fichajes, Icardi también puede volver a jugar. Liga de Campeones con un equipo Anceloti. Elio Letrio ha hablado de la posible llegada del argentino al Real Madrid el 25 de noviembre Pinoel agente del jugador, en una entrevista con fanático: “Por el momento no hay ninguna oferta oficial. El Real Madrid no hizo ninguna oferta por Icardi, pero estamos hablando con responsables del club. No puedo decir nada más por el momento.Además, el agente afirmó que estaría hablando con un vicepresidente Galatasaray. Mauro, que según algunas fuentes en Turquía aceptaría con entusiasmo el destino, está realizando una excelente temporada con su equipo: ha disputado 25 partidos y marcado 17 goles hasta el momento.