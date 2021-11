Ibrahimovic: Milán, me haces sentir orgulloso. Tengo dolores en todas partes pero ... "

Entrevista ampliada al campeón sueco: “¿El futuro? Carpe diem. En España hice una estupidez pero … lo volvería a hacer al 100%”

360 grados Zlatan Ibrahimovic. El campeón sueco habla de sus sentimientos por The Guardian, en una larga entrevista: habla de sí mismo, del Milán, de la selección nacional y mucho más. “Todos los días me despierto con dolor por todas partes. Pero tengo metas y adrenalina, así que sigo trabajando. Necesito trabajar para mantenerme en la cima, siempre que pueda seguir así. No quiero arrepentirme , No quiero pensar ‘podría haber continuado’. “Porque estaba bien”, prefiero terminar por completo y decir “No puedo soportarlo más”. No es una cuestión de décadas o fama, dinero y los seguidores no “te curan como lo hace la adrenalina”. El sufrimiento no me causa problemas, para mí es como desayunar. Esta nueva generación no lo entiende, no tienen que hacer mucho para obtener crédito. Estoy muy orgulloso de pertenecer a la generación anterior, que tuvo que hacer mucho para conseguir algo ”.

De Da Maldini a Maldini – Zlatan es eterno, jugó con Paolo Maldini y también con su hijo Daniel: “Daniel en la cancha sigue siendo un buen chico, Paulo si quisiera matarte te mataría el fútbol. Me alegro que no sean iguales porque no es fácil comparar a un hijo con su padre, especialmente cuando él era. Su padre tiene una profesión tan maravillosa. Ayudamos a Daniel en todos los sentidos. Es un gran talento, pero yo le digo: “Juega tu juego, lucha, y luego liderarás el camino solo. “Estoy feliz. ¿Puedo jugar con el hijo de Daniel, si tiene uno? Ya es un milagro ahora …”. Entonces Ibra vuelve la mirada hacia atrás: “La vida sube y baja. Si todo está bien, no hay nada de qué hablar. La realidad no es como una foto corregida por un filtro. La gente finge ser perfecta. Yo digo: ‘Soy perfecta cuando lo estoy “. Eso no significa que no cometeré errores, pero aprendo de mis errores “. READ Felix, de dieciocho años, decidió con dos paréntesis, y los Giallorossi subieron al quinto: Corriere.it

Con Azpilicueta – Refiriéndose a lo sucedido en España y Suecia, el partido que envió a Roja al Mundial y Escandinavia a las eliminatorias: “Me ocupé de Azpilicueta. Lo hice a propósito. No me da vergüenza decirlo, porque hizo una estupidez”. mi compañera. También fue un gesto estúpido, pero ella quiso decir: “No tienes que hacer eso. No tienes las pelotas para hacer eso en mi contra. Te mostraré lo que pasa si me haces eso. Eso no fue algo bueno para mí, pero lo volvería a hacer, porque ese soy yo ”. Ese episodio podría costarle los playoffs de marzo:“ No se trata de perder los playoffs, se trata de dejar en claro que no tienes para burlarse de alguien que tartamudea. Es muy fácil culpar a mis compañeros de 20 años que son muy buenos chicos. Hice algo estúpido, sí. Pero lo volvería a hacer, 100% seguro. “

Estos chicos alrededor – El Milan es el equipo más joven de la Champions League, a pesar de los 40 años de Zlatan: “Mis compañeros me hacen parecer joven. Ellos tienen esta influencia en mí, me siento como Benjamin Button – continúa Ibrahimovic -. Estoy muy orgulloso porque veo a estos jóvenes jugadores”. . Los jugadores asumen más responsabilidades, y cambian la mentalidad. Esta es mi felicidad ahora. Esta es mi adrenalina. Salgo y corro tanto como ellos. Lo he estado haciendo durante 20 años. Porque cuando los jóvenes ven trabajando duro, dicen: ‘Después de todo lo que ha hecho, todavía está trabajando’. Tengo que hacerlo porque él lo hizo. Así es como le doy el ejemplo “. Hoy el AC Milan se diferencia de su primera aventura, en 2010: “Cuando fui rossoneri por primera vez, éramos un equipo de superestrellas. Ahora hay talento pero el proyecto es diferente. Y es más satisfactorio porque si tienes éxito”. con las estrellas, casi se admite. Y con So, eso es impredecible “. READ Lesión de Milán, Calabria: abandonando Italia retirado

Comparación – Sobre la comparación entre la Liga italiana y la Premier League inglesa: “La calidad en Inglaterra es técnicamente exagerada, en estos España, Italia y Francia es mejor. Pero la Premier League tiene un ritmo muy alto, y si no puedes manejar este ritmo, no será suficiente ni siquiera para ser el mejor jugador del mundo. En Inglaterra hay muchos extranjeros porque traen esta tecnología ”.

afecto – Una idea para una familia residente en Suecia. “No es fácil, pero mi esposa se ocupa de los niños. Hacemos que funcione. Cuando hay tiempo libre nos encontramos y todos somos felices”. Pero sin su familia y su fútbol, ​​¿cómo se sintió al comienzo de la pandemia? “Solo. Fue extraño porque durante el encierro estabas con tus seres queridos y yo no podía, porque no puedes viajar. Y luego, cuando hubo más apertura, me fui a casa y me quedé con ellos durante dos meses”.

Controversia con LeBron – Un enfrentamiento verbal a través de las redes sociales con LeBron James, a principios de año, causó bastante revuelo: “El deporte une a la gente, la política divide -Zlatan vuelve al tema-. Si hablamos de racismo, es otra cosa y yo soy no estoy de acuerdo. Pero yo no hago política. “” Si lo hicieras, sería presidente ahora. ¿LeBron James? No lo conozco personalmente. No lo juzgo. Lo que sea que haga con los racistas, tiene razón , porque cuando 50.000 personas te llaman gitanos … “, se acabó. Siempre es racista. Finalmente, un chiste sobre el futuro sin fútbol tarde o temprano espera a este héroe eterno: “Si me preocupo por el futuro, no me centro en el hoy. Vivo en el presente. toma la oportunidad”. READ ATP Viena, malhechor en cuartos de final, Songo eliminó a Ruud: resultados