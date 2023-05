“Estoy satisfecho con las críticas de los que han sido excluidos durante 3 años de las apuestas”.

José el de siempre Mourinho. Tras el partido de la Roma ante el Inter, no tardó en volver a la polémica de la semana: en los últimos días, tras sus palabras contra el árbitro Chevy, fue criticado por Renzo Olivieri. Abordó el tema solo en los micrófonos de Dazn: “Me afectó mi ética durante la semana. Fue atacada por una persona que lo condenó a tres años en apuestas de fútbol. Estoy feliz por eso”. Luego se aparta de las cámaras y termina la entrevista abruptamente sin escuchar las preguntas del estudio. No lo nombra, pero lo hace para Renzo Olivieri, el jefe de la Assoallenatori que después Las críticas de Special One contra Chiffi (completa con un micrófono para el 90′ en el banquillo para “protegerme”) En la rueda de prensa, volvió al tema: “La crítica más importante que recibí me hace feliz, porque llegó de una persona que no ha sido calificada durante tres años para apostar. Italia es el único país donde una persona así juega un papel institucional y puede criticar de esta manera. Me da alegría, porque significa que soy de otro planeta. “

Roma, el orgullo no es suficiente: Inter va 2-0 en el Olímpico con Dimarco y Lukaku. Y la Champions es casi imposible ahora

Mourinho Oliveri, lo que pasó

Las declaraciones de José Mourinho son graves e inaceptables. En particular, la admisión de que subió al podio con un micrófono para grabar las conversaciones entre él y el grupo arbitral, justificando su elección como defensiva, presagiando, incluso como mera hipótesis, una acción que socava los cimientos de todo el sistema. , en una especie de libertad para todos». Así intervino el presidente de Assualinatore, Renzo Olivieri, en las declaraciones del técnico de la Roma, José Mourinho, en el partido post-Monza Roma en el que el árbitro atacó duramente a Chevy: por parte de las autoridades correspondientes.

Palabras al equipo tras el partido Inter

Mourinho relató entonces lo que le dijo al equipo reunido en el centro del campo tras el pitido final: “Estoy orgulloso de ellos. Les agradecí el esfuerzo. El esfuerzo del cansado, que jugaba con una sola pierna o que jugaba con una costilla rota. Agradecí a los niños (chicos de Primaverara, ed.) que siempre trabajan con nosotros y agradecí un maravilloso parque infantil. En cualquier caso, la derrota siempre es difícil para mí, pero estoy orgulloso de ellos”. Luego sobre la posible recuperación del lesionado en el partido de ida de semifinales ante el Leverkusen el jueves: «No soy optimista con la recuperación, agradezco a mis hijos. Hoy contra el jugador más fuerte de Italia, hubo jugadores cansados ​​como Cristante, Mancini y Pellegrini. Luego estaban los heridos y los niños. Ver a Bove y pensar que cuando llegué se iba cedido al Triestina y ahora juega así contra el Inter es motivo de alegría. Luego hay episodios durante el partido y si el club quiere hablar bien, sino no importa, yo tampoco lo haré porque fui atacado y destrozado en mi moral y educación». Profundice, una vez más, en el silencio de la sociedad a un nivel “político” que claramente no le sienta bien a Special One. El futuro de Mourinho como entrenador de Roma Todavía repos, pero hay tiempo. Ciertamente seguirá sentado allí el jueves, intentando innumerables éxitos en su carrera.

