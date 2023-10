Ibrahim dicta las condiciones para el regreso del Milán: Sí de Cardinale y Pioli mercado

Milán llama e Ibrahimovic no contesta Aún. La remontada sufrida en el Nápoles, tras las derrotas ante la Juventus y el Paris Saint-Germain, volvió a sacar a la superficie las tensiones en el vestuario rossoneri. Donde, después del capitán Calabria, los delanteros Giroud y Leao también expresaron su descontento hacia el técnico Pioli. Para resolver los problemas Necesitamos una figura administrativa de campo que logre equilibrio y liderazgo.

Sí, Pioli. Se conoce la identidad ideal: Zlatan Ibrahimovic. El propietario de RedBird, Gerry Cardinale, lo ha estado siguiendo durante semanas con el director ejecutivo Forlani. Siempre de acuerdo con Corriere della Sera, Pioli también apoya: sin Paolo MaldiniSabe lo mucho que el sueco puede motivar al equipo y no teme los riesgos de vivir con una personalidad tan fuerte. En el pasado ha habido enfrentamientos entre ambos, pero la relación es sincera y cohesiva.

Balón a Ibra – Las conversaciones continúan, pero lo cierto es que el exdelantero aún no se ha decidido. Sus allegados cuentan que durante su última visita a Milanello, después de la derrota en el derbi ante el Inter por 5-1, Ibrah admitió que se sintió consternado. Desde su tribu le aseguran que “todo es posible” y que no es un problema de dinero. Zlatan no tiene intención de aceptar un rol parcial o marginal, si decide regresar quiere hacerlo como campeón.