Hacia Milán-Roma, la conferencia de Pioli en directo

acerca de kgair

“Tuvo algunos problemas en la Copa del Mundo, pero ahora se está recuperando y creo que estará disponible pronto”.

Acerca de Tonal

“No he hablado con él sobre la advertencia. Pensemos en el partido de mañana contra la Roma”.

en Zaniolo

“Zaniolo tiene un potencial enorme, no lo conozco porque no lo entrena. Desgraciadamente tuvo unas lesiones que frenaron su crecimiento. Tiene ciertas características de profundidad, Dybala tiene características entre líneas. La Roma es un tridente completo”. .

en Liao

“Es un periodo muy caliente porque tiene que seguir jugando bien. No hablo de renovación, no me lo pregunten. Tiene que seguir jugando un papel determinante en todos los partidos como lo hizo en Salerno”.

Roma tiros libres

“Pensamos en las contramedidas, son muy buenas en balones inactivos”.

alrededor de Calabria

“Es un jugador muy fuerte e inteligente, nunca ha tenido dudas. Es importante en la fase de construcción y finalización”.

Sobre Vásquez

Buen carácter, hablé con él esta mañana. Lleva cinco días sin entrenar por estar de viaje, valoraremos si está disponible contra el Torino en la Coppa Italia.

en minyan

“No tenemos plazos para su regreso, no podemos correr riesgos. Mike tiene todo nuestro apoyo, está emocionado, pero tendremos que esperar porque los músculos no están respondiendo como deberían”.

en el scudetto

“Hagamos nuestro rally, tratemos de ganar el campeonato nuevamente, tenemos que sumar muchos puntos”.

sobre Mourinho

“¿Es para el Milán? Para mí, el Milán fue una gran oportunidad”.

en el giro

“Está bien física y mentalmente. No veo ninguna dificultad por su parte, las próximas ocho semanas serán difíciles. Veo una actitud positiva de los jugadores. Queremos ser competitivos en todas las competiciones”.

Sobre De Ketelaere

“Charles está bien tanto física como mentalmente. Confío mucho en él”.

sobre los heridos

“No vamos a recuperar a nadie, son los mismos 23 que fueron llamados de Salerno. Espero que alguien se recupere en los próximos días”.

en los goles marcados

“Podemos hacerlo mejor, sabemos lo importante que es levantar la sanción de los partidos, estamos entre los equipos que más goles marcan al inicio del partido, y sigo pensando que es importante seguir creando muchas ocasiones para los jugadores, se necesitan unos cuantos desde los goles hasta que los marcas”.

sobre roma

“Es un equipo fuerte y bien organizado. Combina buena organización, calidad y físico. Un equipo al que respetamos mucho. Volveremos a jugar en San Siro en 50 días, hay mucho entusiasmo por parte de nuestra afición”.

en Vialli

“Jugué con Gianluca en la sub-21 y nos hemos enfrentado como rivales muchas veces. 2023 no ha comenzado bien porque estamos perdiendo un campeón en el deporte y en la vida. Una persona generosa, constante y verdadera. Profunda tristeza y condolencias a su familia y seres queridos”.