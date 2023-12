“Hablo portugués porque…” Retransmisión en directo tras el partido Sassuolo y Roma

21.40 horas

Mourinho habla en italiano con Roma TV

El técnico vuelve a hablar en italiano a través de los micrófonos de los canales oficiales del club Giallorossi: “Qué gran partido hemos jugado. Incluso la derrota por 1-0 fue decepcionante porque el equipo jugó muy bien contra un equipo excelente, que normalmente lo controla todo”. .” “Lo logramos, y jugamos muy bien. Es una victoria de los jugadores y de la afición que estábamos en el estadio, lo cual es extraordinario. Estamos trabajando duro para tener esta situación de manera permanente y no con altibajos”. En el primer tiempo estábamos perdiendo 1-0 y yo estaba tranquilo y satisfecho con los chicos. Si perdemos este partido hoy me iré a casa decepcionado, pero no triste con los chicos. “Fuimos un equipo desde el primer minuto hasta la derrota por 1-0”.

21:25

Mourinho: “Feliz por Christensen, se lo merece”

El técnico giallorossi analizó el partido y explicó los cambios: “Hoy por fin puedo decir que el equipo mostró la misma actitud durante todo el partido. Empezamos bien y terminamos bien, y la actitud siempre fue excelente. Jugamos con calma y pasión. Estabilidad en cada momento del partido incluso cuando estábamos a un gol de distancia. Quiero profundizar más en datos, estadísticas y números, pero la sensación clara es que controlamos el partido en todos los aspectos ante un excelente equipo. , lo cual fue difícil. No estaba satisfecho con la actuación de Karsdorp y Boeuf, pero sentí que el resultado requería cualidades diferentes con la entrada de Azmoun. Y Christensen, que realmente aportó mucha energía, se adelantó en la fase de ataque. Consistentemente como le pedí que lo hiciera, y que un chico y profesional excepcional como Christensen sea el héroe de esta victoria hoy hace felices a todos, no solo a mí sino a todos en el vestuario, porque se lo merece. “¿Hablas portugués en los próximos partidos también? Esperemos…”

21:10

Mourinho: “La actuación del árbitro fue muy buena”

El técnico sigue hablando en portugués incluso en la rueda de prensa: “Estoy muy contento con el equipo. Fue un gran partido y aunque el equipo estaba detrás fue un resultado que me dejó decepcionado, pero al mismo tiempo estaba optimista.” “Porque el equipo estaba funcionando bien y yo estaba satisfecho. El equipo siempre tuvo una buena presencia en el campo y las emociones siempre fueron positivas. Y también después de las conversaciones que tuve con los dueños y con el entrenador Pinto, que me transmitieron emociones. Estabilidad Es necesario llevar al equipo a su mejor nivel, pero como dije antes en… la pantalla de televisión, la victoria de hoy es la victoria de los jugadores y de estos maravillosos fanáticos que invadieron el estadio Mapei. Estoy contento con la reacción del equipo y el equilibrio emocional. mostraron: “¿El árbitro? Aunque no puedo creer que después de un partido en el que hubo un penal y una tarjeta roja, sería fácil decir que la actuación fue excelente, pero es cierto lo que defiendo: la actuación del árbitro fue muy buena, a diferencia de otros partidos en lo cual puede haber mostrado algunas deficiencias. El Sassuolo es un equipo que siempre juega de la misma manera, siempre es difícil aunque hoy tuviera una postura diferente, más defensiva y se permitiera dominar. Sin embargo, sigue siendo un equipo excelente y, lo más importante, es una victoria muy importante”.

20.55 horas

Mourinho: “Le dije a Dionisi que…”

Mourinho desvela algunos antecedentes: “Ante la situación que suscitó cierto descontento entre la afición y el personal del Sassuolo cuando no devolvimos el balón, me acerqué a Dionissi y le dije que para tener juego limpio hay que dar y en Sassuolo hay uno jugador en particular que carece de esto”.

20.40 horas

Mourinho: “Gracias a los propietarios y a Thiago Pinto”

El técnico de la Roma explicó: “Quiero agradecer a los dueños y a Thiago Pinto que en las últimas 24 horas me han brindado el apoyo y la estabilidad emocional que necesito para continuar con este trabajo. Han depositado su confianza en mí. Hoy fue importante y merecido”. ” “…El equipo, incluso cuando iba perdiendo 1-0, fue el mejor en el campo. Estoy feliz por los jugadores y la afición. Quiero dedicar unas palabras a mi maravilloso asistente Foti, que estuvo fuera del campo. lanzamiento hoy, pero trabajé mucho para esto”. el partido. Y se lo doy a él también”.

20.25 horas

Mourinho elige hablar portugués en la televisión

Tras la polémica por sus declaraciones de ayer, al final del partido de la Roma contra el Sassuolo, Mourinho concedió la habitual entrevista a través de los micrófonos de DAZN, hablando en portugués y no en italiano: “Hablo en portugués porque mi vocabulario italiano no es así. Él es muy preciso” al expresar ciertos conceptos, como la estabilidad, que es una cualidad importante necesaria para desempeñarse al más alto nivel”.

20.10 h

Habla Mourinho, declaraciones tras el partido entre Sassuolo y Roma

Hay gran expectación por las palabras del técnico portugués al final del partido.

19.55

El final del partido entre Sassuolo y Roma 1-2

Acaba de finalizar el partido entre el equipo de Dionissi y el equipo de Mourinho en Reggio Emilia. La Roma vence al Sassuolo 2-1.