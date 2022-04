Gobierno de Florida contra el mundo de Disney

Congreso de Florida ha acordado Acción para abolir el sistema fiscal especial del que disfruta el parque temático de Disney World, que está ubicado al suroeste de Orlando: la decisión fue ampliamente vista como una represalia por las críticas de la compañía a la nueva ley estatal, que impide que los problemas relacionados con la comunidad se aborden en las escuelas. LGBTQIA +. El proyecto de ley fue aprobado primero por el Senado de Florida el miércoles y luego por la Cámara de Representantes el jueves, y finalmente fue firmado por el gobernador Ron DeSantis el viernes y entrará en vigencia el 1 de junio de 2023.

The Walt Disney Company es la empresa privada más influyente del estado y Disney World atrae a decenas de millones de turistas cada año. En los últimos meses, la empresa ya se había enfrentado con el gobierno local, de mayoría republicana, cuando intentaba imponerCompromiso con la vacunación contra el corona virus a sus empleados, una iniciativa bloqueada por el gobernador Ron DeSantis. Ahora, por razones políticas e ideológicas, perderá los privilegios que le permitieron durante 55 años administrar de manera independiente la vasta área que ocupa el complejo suroeste de Orlando.

El enfrentamiento entre Disney y el gobierno de Florida comenzó a principios de marzo, durante las discusiones sobre el proyecto de ley informalmente llamado “Don’t Say Gay”, que, entre otras cosas, prohíbe hablar de Orientación sexual e identidad de género en las escuelas primarias hasta el tercer grado y limita las discusiones de temas relacionados con la comunidad LGBTQIA+ desde el tercer grado en adelante. En un principio, Disney no se opuso a la ley, pero tras recibir numerosas críticas y presiones de sus 75.000 empleados en Florida, me disculpé Había suspendido las donaciones que hace cada año a los políticos del país de ambos lados del espectro político.

A finales de marzo, después de que DeSantis firmara la ley, Disney publicó un archivo presione soltar En él, dijo que la medida “nunca debería haber sido votada” y respaldó su compromiso de “defender y proteger los derechos y la protección de las personas LGBT en la familia Disney” y las comunidades en Florida y en todo el país. Por su parte, los republicanos y DeSantis acusaron a Disney de “aprovecharse de los privilegios que el gobierno de Florida ha otorgado durante demasiado tiempo”, de querer “gobernar el estado”, además de seguir un programa ideológico”.me despiertoUna palabra que define la posición de quienes están particularmente preocupados y comprometidos con la injusticia social, de género y racial. Por esto, el gobierno local amenazó con cancelar la situación fiscal de Disney World.

– Lea también: Disneyland París cumple treinta años

Las franquicias indicadas son aquellas relacionadas con el Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, una de las muchas áreas privadas en Florida que pueden administrar sus extensiones de forma independiente. El distrito de Reedy Creek se creó en mayo de 1967 para persuadir a The Walt Disney Company de que construyera un parque de diversiones: durante más de cincuenta años, Disney ha asegurado el control del área, además de créditos fiscales y préstamos subsidiados para desarrollar servicios e infraestructura. que también puede ser utilizado por todos los residentes y atraer turistas.

En 1967, cuando se estableció el vecindario, no había mucho en el área. Hoy, el complejo de Disney World se extiende por dos condados e incluye seis parques de diversiones, así como centros deportivos y comerciales, y 18 hoteles con 24,000 habitaciones. basado en documento Disponible por Disney, la empresa pagó más de 780 millones de dólares (722 millones de euros) en impuestos estatales y locales en 2021; Según estimaciones de algunos expertos citados por Los New York TimesNo obstante, el régimen especial que quedará suprimido por la nueva ley Permisible Que Disney ahorre millones de dólares en impuestos cada año.

Por el momento, no está del todo claro qué resultaría de la abolición del Sistema Especial de Reddy Creek (algunos defensores republicanos escuchado de CNN Dijeron que estudiarían los detalles en los próximos meses). La derogación de las concesiones podría aumentar los impuestos para los residentes, quienes tendrían que asumir al menos una parte de los costos del mantenimiento de las vías o de servicios como la policía local y la recolección de residuos en la zona. Disney puede solicitar que se vuelva a adquirir un esquema privado o decidir reducir la inversión en la expansión del parque.

– Lea también: ¿Qué se entiende por “despertar”?