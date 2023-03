Artículo del New York Times

La posición rusa es una nueva respuesta a un artículo. Los New York TimesDonde la inteligencia estadounidense llama a interrogar a un grupo de opositores internos. Tesis con aclaración: no habrá colusión con Kiev. Detectives alemanes – escribe a su vez Die Zeit– Prefieren Interesado en el misterioso yate con Raiders a bordo. “Mothership” para una maniobra audaz y desestabilizadora. Comencemos con los hechos. El daño al oleoducto no es el único episodio del llamado frente “doméstico”. El ataque le costó la vida a la hija del teórico nacionalista Dugin, la última incursión en territorio ruso por parte de comandos de empresa de voluntariado, el posible ataque a un avión de radar en Bielorrusia también se llevó a cabo con ayuda extranjera, y la frustrada emboscada con bomba contra Kostantin Malofeev, director ejecutivo de un cercano canal de televisión de los Falcons de Moscú, presenta una racha inquietante. En algunos de estos casos, la atención se centró en empresa de voluntariado Dirigido por el neonazi ruso Denis Kapustin. Una figura misteriosa, con precedentes, que vivió un tiempo en Alemania y luego se sumó a la lucha de los ucranianos.