Giselda y Grecia son verdaderos íconos. ¿Quién va a la televisión?

el Hermano mayor Recién estoy empezando, aquí está. Boletas de calificaciones del primer episodio.. El presentador Alfonso Signorini no proporcionó la lista completa de concursantes y es probable que las inscripciones finalicen en la Cámara de Representantes durante el episodio del viernes 15 de septiembre. Sin embargo, en el bucle infinito, hubo tiempo para Primeras nominaciones. Sólo las mujeres fueron las campeonas, quienes tuvieron que elegir a cuatro hombres para que se quedaran con ellas en la casa. Lorenzo, Vittorio y Giuseppe Pasarán los próximos días en la cabaña. Anita y Samira también están con ellos. Y entre cinco de ellos está abierto. transmisión televisiva Para votar por tu favorito.

Alfonso Signorini: Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay voz. “Estoy feliz de que Gran Hermano finalmente se haya abierto a la gente común. Ha sido un sueño para mí”. Alvo, ¿realmente crees eso? ¿Los Vengadores decidieron el casting de los últimos números o tú también tuviste una opinión? Está actuando con menos descaro (gracias, Persilvio), pero su discurso es el de siempre. Son tan falsas e insoportables como las prótesis de Cipriani. Esta administración ya me lo ha dicho todo.

Paolo el Carnicero: voto por Heidi. Se hace pasar por Mowgli. No tiene televisor y finge no conocer los personajes de la televisión. Sin embargo, se siente cómodo frente a las cámaras. Paolo, las cabras te saludan. Su apariencia y gestos tipo Claudio Amendola en “Amarirsi un po” son agradables, por supuesto, pero eran buenos en los años 1980.

Giselda Torresán: Voto de Portavoz. Su voz es tan melodiosa que puede hacer asmar fácilmente. Pero despertar a la gente en lugar de ponerla a dormir. Es un río embravecido. De hecho, bombardea nuestro oído con tanta fuerza que a nosotros, los espectadores, nos gustaría ser golpeados por una onda amortiguadora. Atrae a cualquiera: déjalo en casa tanto como sea posible, nos satisfará. Especialmente durante la congelación.

Rosie Chen: voto por la positividad corporal. Oooh, comencemos con los que realmente hacen llorar. Sin embargo, no llora cuando habla de su pasado con problemas de peso y aceptación. Signorini está un poco decepcionado, pero tendrá tiempo para intentar compensarlo.

Massimiliano Varese: voz para Grande Domani. Siento que te amo, Max, pero debes saber que si empiezas a repartir las perlas de la Maestra a la vida y al universo, te enviaré de regreso a la Escuela Grande Domanie para que practiques canto, baile y actuación. Giselda le pregunta: ¿Eres actor? Muestra cómo su carrera debe estar en un punto de inflexión.

Giuseppe Garibaldi: voto bostezando. Es decir, bostezar. Se une al elenco sólo de nombre y parece no tener ninguna conexión con Garibaldi. Por tanto, su presencia está tan justificada como la presencia de un sofá en el armario. “Para nosotros, los sureños, el empleo permanente es sagrado”: ​​un saludable portador de un cliché. La esperanza es que regrese a esos lugares.

Alex Schweitzer: Voto por Na Vota.. “Escuchemos lo que nos dijo para que podamos comenzar a conocer su historia”. Una historia que no ha sido contada ochenta y cuatro veces y que ni siquiera es el tema central de un documental de Netflix. Gracias a Gran Hermano, que por fin nos contará esta historia que nunca llegó a los titulares. Me gusta, pero no me gusta hablar en público. Así que, Alexino, al menos haz esto por mí: deja de hablar de descalificaciones, de dopaje, de perderse los Juegos Olímpicos, etc. Alfonso intenta hacerlo llorar también mostrándole su reciente victoria en los Juegos Olímpicos. Y no puede. No tuvo un buen desempeño en el inicio de la nueva edición.

Angélica: Votar no tiene ambiciones. Es finalista de Miss Mundo, pero es una de esas personalidades que no tenía ningún tipo de ambición por ingresar al mundo del espectáculo. Cualquier ama de casa. En realidad no, me gradué. Es un objetivo que sólo ella consiguió en Italia, hasta el punto de que Alfonso Signorini lo repitió cuatro veces. En definitiva, este año todo es como en el día a día. Recomiendo el Alvo, perfil bajo. de hecho. Además, se parece a Valentina Peace.

Grecia Colmenares: El sonido del topacio. Es un ícono. Código. No me toque. Nadie fingía llorar en las telenovelas. Es un símbolo de una era que ya no existe. Su presencia en Gran Hermano tiene tanto sentido como un gato en una pecera llena de agua, pero no importa. Entró en la cabaña, habló primero consigo misma, luego agradeció a los italianos y finalmente comenzó a limpiar la cabaña. Papá Noel ahora. Después de Giselda -precisamente después de Giselda- ella es mi extranjera favorita.

Vittorio Minuzzi: La votación en la alfombra roja. Fue aclamado como el hombre apuesto, inteligente, brillante y genial de la casa. ¿Mencionamos que es un fenómeno porque pudo graduarse? ¿Y qué es bello? ¿De quién te gradúas? ¿Y qué es bello? Aquí Alfonso echó de menos al jorobado.

Beatrice Luzzi: voto por Amarcord. Ella es actriz y ha hecho muchas cosas. Pero Signorini y Bonamici la recuerdan sólo por su papel de hace más de veinte años en la película “Vivere”. En definitiva, alguien trabaja duro y luego lo recuerda con jabón. No está nerviosa, pero ya ha empezado a actuar. Él nos dará alegría.

Marco Fortunati: Votar sin elogios y sin vergüenza. Entra y anuncia que engañó a su novia porque ama a las mujeres. Bueno, sí me encantan los dulces y por eso soy diabético. Bien. No destaca por nada más que ser guapo y musculoso. Nada.

Lorenzo Remotti: voto de Cominda. Es claramente excéntrico e incluso algo similar. Es un tono con un sonido apropiado para la edad y menos arrogancia. Imperdible la conmovedora historia de las deudas familiares que paga

Samira Lowe: voto honesto. Quiere trabajar en el mundo del espectáculo y lo admite. También admite que no extraña en absoluto a su padre, porque nunca lo conoció. Incluso entonces, Alfonso hizo caso omiso. En resumen, Sami, ten por seguro que, aunque el precio sea traerte al presidente de Senegal, el padre te lo traerá. Prepárate para llorar. a pesar de.

Anita Olivieri: Vota Ellos son los únicos que ríen. Al pobrecito lo dejan entrar con Giuseppe Garibaldi y la mordaza es hilarante. Para competidores y Signorini. En mitad de la noche y media no merecemos que nos traten así. Ya no podía soportar que le dijeran que era hermosa. Oh, esos son grandes problemas, sin duda se convertirán en un baluarte para el feminismo europeo. Participa en Gf para disipar el mito de las hermosas rubias y los gansos. Y ahora estamos en 1991. Dice que tiene tres títulos: una carrera de tres años, una maestría y una maestría. No, cariño, tienes uno. De lo contrario, todos tendríamos que terminar nuestros diplomas de primaria, secundaria y preparatoria. Anita, ve a comer pasta.

Rebecca Staveley: ¿Votar por quién?. Lee algunos tweets y comete algunos errores. En resumen, no es un comienzo impresionante. Esto no me hace arrepentirme de Giulia Salmi porque no me arrepentiría aunque tuviera que ver el concierto de Maria Nazionale durante tres días. La pobre Rebecca seguramente tendría que hacer mucho para poder entender esto. programa.

Cesara Bonamisi: votación Tg5. Lo que significa que habría sido más útil si hubiera permanecido en las noticias. “Tengo mucha curiosidad”. Cesara lo expresa. hablar. Haznos entender que tu presencia allí tiene sentido. Si se hubiera quedado en el sofá de casa en pantuflas y se hubiera quedado allí, habría puesto menos esfuerzo. Hay que decir que es menos pedante que Sonia Broganelli y mucho menos oculta que Oretta Berti. Es decir, normal. Nada más. Muy mal. En su total inconstancia, incluso logró revelar la existencia de la casa a algunos de los inquilinos. Además, Signorini, el rey de los deslices, se toma el asunto a la ligera, repitiendo el nombre de “Cesara” en tono perentorio sólo cuatro o cinco veces: en definitiva, un desastre.

La palabra “dinámica”: voto, te corto la lengua. Basta ya de esta palabra. “La dinámica está encendida”, “Habrá dinámica”, “Dinámica del hogar”. ¿Por qué? ¿Por qué seguir repitiendo este término? A las pocas semanas comenzaría otro abuso, el “camino”. Todos habrán tenido un gran viaje dentro de la casa. Bueno, ¿solo podemos usarlo si hablamos del gimnasio? por favor.