La ciudad que sirve de telón de fondo a la fantasía televisiva “La vida no es un juego de niños” – SiViaggia

Novela de televisión RaiVivir no es un juego de niñosCuenta la historia de muchos jóvenes de hoy que, por diversión o para formar un grupo, tienen que lidiar con el triste mundo de las drogas.Y la historia de Laila, una joven de dieciocho años de origen humilde que asiste a un colegio al que asistieron por los niños de la élite de la ciudad, es la historia de muchos niños hoy.

Para filmar el cuento de hadas, protagonizado por Nicole Grimaud, Stefano Frizzi, como los padres de Leila (interpretado por el actor Riccardo de Rinaldis Santorelli) además de asistir claudio pesioElegida más querida por los jóvenes de Italia, la ciudad universitaria por excelencia: Bolonia. Y entre el centro histórico de Bolonia y los suburbios donde vive Lele, se desarrolla el cuento de hadas.

Bolonia, Colección Fantasía

No es la primera vez que Bolonia es escenario de una producción televisiva, gracias a la contribución de la Emilia-Romagna Film Commission. Entre las últimas películas rodadas en la capital emiliana estuvo Diabolik, de Manetti Bros., protagonizada por Luca Marinelli, en el papel del famoso héroe de la comedia, la bella Myriam Leone como Eva Kant y Valerio Mastandrea en el papel principal. Inspector Jenko. Aquí, Bolonia se ha convertido, por exigencias del guión, en “ClairvilleCreado por las hermanas caricaturistas Angela y Giuliana Giussani en 1962. Quien conoce Bolonia, no tendrá problemas para reconocer en la mira del Diabolik, un brillante Jaguar E-Type a toda velocidad por la ciudad, Vía Guglielmo Marconi y Vía LameCerca del Parque 11 de Septiembre de 2001, no lejos del gueto.

Series de TV “inspector coleandro“De Carlo Lucarelli con Giampaolo Morelli como Inspector, ahora en su octava temporada, filmada íntegramente en Bolonia. Luego muchas películas, desde “Romanzo Criminali” de Michele Placido, “Centochudi” de Ermanno Olmi, “Commissario de Luca” de Antonio Frazi y unos veinte Una película de Bobby Avati.

Emilia-Romaña en el cine y la televisión

Desde las brillantes obras maestras de Bernardo Bertolucci hasta las comedias desenfadadas de Don Camillo y Peppon: la Emilia-Romaña contada en el cine tiene un encanto atemporal, en las callejuelas artísticas de sus ciudades y en los magníficos paisajes grabados para siempre en el cine. Hay muchos lugares que han sido escenario de las escenas más famosas del cine italiano.

La maravillosa casa natal de Bertolucci Parma Ha sido escenario de muchas películas del gran director. Tal es el caso de Antes de la Revolución, obra maestra de 1964, que muestra bellísimas fotografías de la Basílica de Santa Maria Assunta y del Parco Ducale, el parque público más grande de la ciudad. En cuanto a los interiores, muchas escenas se filmaron en el Palazzo della Rosa Prati, un hermoso edificio del siglo XIII que se encuentra justo en frente del Baptisterio. Finalmente, también hay un área para disparar allá pilotoun enorme complejo ubicado en el centro histórico de Parma y hoy alberga varios museos.

Exactamente 15 años después, Bertolucci eligió este lugar final para la película “La Luna”, que capturó otras grandes escenas filmadas en las cercanías. Catedral de Parma. Pero basta con alejarse unos kilómetros de la ciudad para encontrar muchos lugares geniales que se han hecho famosos, como Roncole Verdi, un pequeño pueblo que fue escenario de algunos de los rodajes de “Novecento”. En cambio, para “El último emperador”, eligió las elegantes y ricamente decoradas salas del Palazzo dei Congressi en Salsomaggiore Terme. Luego, este popular destino turístico se convirtió en plató de otras películas, como “Arabella” de Mauro Bolognini, o la reciente “El señor de las hormigas” de Gianni Amelio.

El debut cinematográfico de Marco Belluccio lo vio filmar escenas memorables entre Piacenza y Bobbio. Para su primera película, “I Pugni in Tasca”, el director eligió el pueblo donde nació y vivió, brindándonos impactantes tomas del paisaje que lo rodea, incluyendo el río Trebbia y el famoso Puente del Diablo, mientras que para los interiores utilizaba sólo la casa de su madre. En los años siguientes, Bellocchio volvió varias veces a la fotografía. Hermosos toques de BobbioEn las películas “Sisters” y “Sisters never”.

Finalmente, no podemos olvidar el pequeño pueblo de Brescello: ubicado en el Bajo Reggio, en la provincia de Reggio Emilia, fue el escenario de las aventuras cinematográficas de Don Camilo y PepónLa epopeya se basa en las historias de Giovannino Guarski. Aquí es posible visitar lugares que ahora son verdaderos íconos, como la Iglesia de Santa María Naciente (la cruz parlante de las películas se conserva en una capilla), el ayuntamiento y la casa del alcalde. Mientras esté en el Museo Peppone and Don Camillo, sumérjase en los miles de recuerdos que provienen directamente de la colección.