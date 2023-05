¿Juan Pablo II? Tuvimos la más hermosa de ellas »- Corriere.it

Él pregunta: “¿Puedo cantarla de nuevo?” bono zorro. No le da tiempo a terminar la frase, porque los 1.400 espectadores que abarrotan las gradas y palcos San Carlos Nápoles le contesta en el coro. No esperaban nada más.

Así que el sonido más militante de U2 ataques por segunda vez Vuelvo a Sorrento, filmado por un trabajador con una cámara al hombro. La canción es un tributo a su padre Bob (“Very Good Tune”) y que Cabañas Sorrento Donde los dos se reunían desde hace años, los domingos, a tomar cerveza. El napolitano Bono es completamente vulnerable y se necesitan muchas agallas para cantar el clásico de Ernesto De Curtis justo debajo del Vesubio. Pero a Bono no le falta coraje historias de rendición Firma su rendición a los demonios y debilidades. Y los espectadores se dan por vencidos: en última nota se ponen de pie para aplaudirle al final de un espectáculo de dos horas entre canciones y (muchos) recuerdos.

En el escenario están Gemma Doherty (ukelele y teclados), Kate Ellis (violonchelo) y el productor Jacknife Lee (director musical y percusión electrónica). Cuando llega Bono, se desencadena la primera de muchas ovaciones de pie. Gafas redondas, chaleco a rayas, chaqueta oscura: “Hola, hola”, dice en italiano, “Nápoles, ciudad de héroes”. El espectáculo es una declaración de amor. para la esposa alas y para cuatro hijos (“Sálvame de mí mismo”); Para U2, compañeros asaltantes de la música: larry (“Pensé: Su trueno interior destruiría las paredes de la casa”), el borde (“Él puede tocar lo que quiera”), Adam (“Rock hipster. Él no podía tocar, pero yo no podía cantar”).

Sin embargo, no hay banda. vértigoY Ciudad de luces cegadorasY con o sin ti No pierden potencia. Hay una gran parte de la vida de Bono historias de rendiciónY Domingo maldito domingo Y Orgullo Introducción al compromiso humanitario. Hablar de reunirse con Juan Pablo II: – Un portero en su juventud que se convirtió en goleador. era nuestro Víctor OsimhenPara”. Vienen sin descanso deseos Y hermoso dia. “Debo ceder”, dice, “a las canciones que me dicen”.