¿Es Cannes el festival “Rape of *Uri”? Aquí viene la dura respuesta del director Thierry Frémaux

La alfombra roja está a punto de desplegarse en Croisette Festival de Cine de Cannes 2023 Listo para empezar: 16 al 27 de mayo La ciudad francesa volverá a convertirse en el centro de atención del mundo del cine, pero además de las películas programadas (da jane du barry finalmente Indiana Jones) para aguantar el banquillo como siempre pocos controversia circundante – Cara a cara por Director Técnico Thierry Frémaux.

Uno sobre todo es particularmente “incómodo” y tiene que ver con tener algunos personajes a lo largo de los años. acusado de agresión sexual. Evidentemente, los casos más llamativos son los de Woody Allen y Roman Polanski, pero ahora también atañen a figuras como Gerard Depardieu y el titular del Consejo Nacional del Cine. Dominic Boutonnat.

Para alimentar la polémica se representó retrato, de, un, mujer joven, quemaY adela heinelque se retiró de la actuación por motivos políticos alegando que Cannes eralisto para hacer cualquier cosa para defender a sus líderes de pandillas usurpadoras». Durante la rueda de prensa inaugural de la 76ª edición, Fremo habló directamente sobre esas afirmaciones, calificándolas de radicales y falsas:

Ella no lo creía cuando vino a Cannes.a menos que padezca Disonancia loca. La gente usa Cannes para hablar sobre ciertos temas y eso es natural porque les brindamos una plataforma. pero Si pensaras que era un festival de violaciones, no estarías aquí escuchándome.No te quejarás de que no puedes conseguir entradas para los espectáculos.