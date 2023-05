“El espíritu de la isla ha decidido hacerte superar tus miedos”, Ilari Blasi puso a prueba la fobia a los náufragos durante una transmisión en vivo en Isola dei Famosi el lunes 15 de mayo. Corinne Cleary no puede manejar el estrés y extraña su vida.

Isola 2023, Fury quiere retirarse, Asia Argento interviene directamente: “Ríndanse a los cobardes, no lo permitiré”.

Isla 2023, Corinne Cleary se desmayó. Tormenta en la web “Pero estás loco, no bromees con las fobias”

Isola 2023, Cristina Scoccia revela a Helena: “Me dijo que si nos volvíamos amigas trabajaríamos mejor”

vidas desmayadas

Corinne Cleary sufre de fobia a las serpientes, un miedo que también ha expresado muchas veces con Alessandro Cheeky Pawnee. Durante la transmisión en vivo del lunes 15 de mayo, la actriz fue llamada junto a sus compañeros para ponerse a prueba.

Una vez que pronunció la palabra fobia, Ilary Blasey alertó a Corinne, quien se negó a meter la mano en la caja tapada por temor a la presencia de serpientes: “Si veo serpientes, me muero”. La actitud de Juilliard al principio genera diversión en el estudio.

Pero Corinne no bromea, se apoya en Alvin porque no se siente bien, el reportero la abraza y la actriz tiene una enfermedad y se desmaya en el aire.

En línea, no aprecian la opción y gritan que no obliguen a Corinne a hacer algo que no quiere: “Una fobia es más que un miedo, no se puede curar en un reality show. Solo déjalo en paz”. ” escriben. “Pero estás loco, no estás bromeando sobre las fobias”.

asustado

ilary blasey Intenta tranquilizarla diciéndole que no habrá serpientes en la prueba, mientras que Enrico Papi insiste en que se cancele la prueba. “Me gustaría decirle algo al alma isleña que eligió a Corinne”, comenta Vladimir desde el estudio, “para esta audición, pero no lo digo porque sea una dama”.

El personal médico se involucra de inmediato y Clerye se recupera y también disfruta de la parmesana.

Lee el artículo completo

en Leggo.it