Ghostwire Tokyo, probamos los dos primeros capítulos de Bethesda horror en PS5 y PC

Ghostwire Tokyo: espere fantasmas y personajes demoníacos de todo tipo, todos directamente de la mitología sintoísta

La nueva aventura de Tango Gameworks tiene un carisma único. L ‘Imaginario El equipo preparado lo confunde de inmediato, tan pronto como comienza el juego, y en unas pocas horas lo mete en las situaciones más misteriosas y extrañas en el comercio. Gatos comerciales, gatos navegando por los rincones, mapaches ocultos, cabinas telefónicas encantadas por el misterio y la tecnología, demonios que se aferran nos dejan sobrevolar los tejados de las ciudades, descubriendo templos y migajas mágicas. Finalmente, descenso vertical a las entrañas de Tokio y escalada de vértigo entre los rascacielos más altos, bajo la lluvia torrencial o la luna más demoníaca.

Ghostwire Tokyo bromea y confunde, y lo sigue haciendo a lo largo del primer capítulo introductorio y buena parte del segundo, cuando podemos empezar a explorar la ciudad con total libertad. Es exactamente en este punto que todo mecánica hilarante Se presentan por lo que son: elementos excepcionales de mundo abierto que son algo clásicos. No se menciona claramente, pero Ghostwire Tokyo es solo un mundo abierto, y no faltan componentes típicos como misiones principales, misiones secundarias y coleccionables de todo tipo. Si ya no puedes soportar ese tipo de estructura de juego, Ghostwire Tokyo no te hará cambiar de opinión. La parte difícil es dejar de lado su entorno extraño, así como su sistema de combate potencialmente devastador.