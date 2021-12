Big Brain Academy: Desafío de cerebros, revisión

entrena tu cerebro



Se otorgará una puntuación al final de cada Big Brain: Minds Challenge Academy

No hace falta ser una vieja perra como nosotros para tener un estándar más moderno de los clásicos de Nintendo DS: los usuarios de Nintendo Switch ya han podido desempolvar sus pinzas con Dr.

En resumen, es una serie de mini juegos (Contamos 20, pero se pueden agregar otros mediante actualizaciones o escondidos en los pliegues del juego) Divididos en 5 grandes grupos: intuición, memoria, análisis, álgebra y cognición. Tan fácil de entender por el nombre, cada uno de estos grupos tiene como objetivo mejorar un aspecto específico de la mente, para reiniciarlo y recuperar el brillo perdido.

Amazon Offerta Big Brain Academy – Nintendo Switch

En comparación con el entrenamiento cerebral en este caso, encontramos una estructura más lúdica, tanto en la presentación como en la elección de actividades. Todo el juego, de hecho, está hecho de un juego muy colorido. Garabatos, adornado con expresivos versos de estilo animal. Esto hace que Big Brain Academy: Brain Challenge sea aún más atractivo para los jóvenes, especialmente.



Los desafíos que enfrentan otros jugadores en Big Brain Academy: Challenge of Minds son los más divertidos

Además de colores y “garabatos”, los ejercicios suelen ser muy gráficos, algo que permite jugar incluso a los más pequeños sin restricciones importantes. Posibilidad Elige el nivel de dificultad, así como entre los controles digitales y táctiles, la puerta también se abre a un número ilimitado de contendientes, que pueden encontrarse alrededor de la consola o frente al televisor para ver quién tiene la mejor mente.

El espectáculo de terror no es sinónimo de sencillez: Es cierto que hay que buscar pájaros enjaulados, contar animales o agregar flores y globos, pero el proceso requerido no siempre es inmediato. En Crazy Binari, por ejemplo, tienes que completar una vía de tren eligiendo las “piezas” que faltan. Todo es muy simple, excepto que a niveles de dificultad más altos los caminos no solo son más complejos, el tablero de ajedrez se propondrá desde diferentes ángulos o el camino se construirá comenzando desde abajo. En Cubolandia hay que contar los bloques que se muestran en pantalla: del 1 al 10 son todos capaces, pero cuando son más de 30 no será fácil adivinar el número correcto en unos milisegundos.