Epic Games Store se lanza ahora en Epic, lo que garantiza a los desarrolladores hasta el 100% de las ganancias

Gana hasta el 100% en Epic Games Store

Los títulos que califiquen para el programa Now on Epic disfrutarán… Aumento de los ingresos en un 100 % en los primeros seis meses. Publicación en Epic Games Store. Después de eso, obtendrán una división de ingresos del 88%/12%.

Los desarrolladores de juegos que participan en Now on Epic deben comprometerse a publicar Al menos tres partidos Se lanzó antes del 31 de octubre de 2023 y actualmente está disponible en otra tienda de PC de terceros o incluido en un servicio de suscripción de terceros, como Xbox Game Pass o PlayStation Plus. Si no tienen tres juegos que cumplan con los criterios, deben traer todos los juegos que ya han publicado y que están disponibles en línea.

Desarrolladores que prefieren esperar para registrarse en su programa Now on Epic Hasta el 31 de diciembre de 2024 Para hacer eso. En este caso, todos los juegos elegibles deben estar disponibles en Epic Games Store antes del 30 de junio de 2025.