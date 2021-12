Los pingüinos se pueden reparar, el insecto entretiene a los fanáticos – Nerd4.life

Campo de batalla 2042 No se lanza en perfectas condiciones, como sabemos, los errores suelen ser aburridos, pero de vez en cuando te encuentras con un error que hace sonreír, como el que descubrió un usuario de Reddit. ¿De qué estamos hablando? Los pingüinos 2042 de Battlefiled se pueden reparar.

Como puede ver en el video a continuación, comparta en reddit, es posible acercarse a las aves antárticas y, simplemente, empezar a fijarlas como si fueran un objeto. Este es un error de equipo o un error de programación, pero los jugadores de Battlefield 2042 lo encontraron divertido. “¡Está bien, lo entiendo! El juego tiene muchos problemas. ¿Pero podemos estar todos de acuerdo en que los pingüinos rescatables son una gran característica?” Estas son las palabras que acompañan al video.

Publicado en solo 11 horas! mil me gusta, tres premios y más de 80 comentarios bromean sobre esta característica del juego Battlefield 2042. No faltan personas que recuerden que los pájaros no son reales (si no lo sabes, no hagas preguntas) y otros que elogien a GOTY.

Hablando en lugar de elementos de juego reales en Battlefield 2042, aquí están las máscaras navideñas de personajes y vehículos que se revelaron con la última actualización.