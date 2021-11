GF Vip, Clarissa enojada con Lulu: ¿Te vas de casa?

La historia entre Lulu y Manuel tiene más consecuencias para el hogar del hermano mayor Phoebe. Clarissa, después de otra pelea por su hermana, en un momento de enfado, decide hacer las maletas y amenaza con dejar el reality, ¡porque no puede disfrutar plenamente de la experiencia!

historia turbulenta entre Manuel NS lulú Trae consecuencias inesperadas en la casa hermano mayor vip. Después de convocar a Alfonso Signorini hacia la princesa, para intentar hacerle entender que su comportamiento era excesivamente asfixiante hacia la princesa. Manuel, hasta el hermanas Trate de hacer pensar a la gente Lulu.

Hoy, sin embargo, hubo un nuevo episodio que provocó indignación. Clarissa. Todo empezó cuando lulú Aplicación para jugar al billar emparejado Manuel, En lugar de Gianmaria, explica que el emprendedor es muy competitivo. En ese momento Clarissa explotó y atacó con fiereza a su hermana:

“no te enfades Que te vas porque quieres jugar con Manuel. Nunca vuelvas a hacer una escena como esta porque todavía se siente pesada. ¡No tienes que acercarte a él y decirle que no quiere jugar contigo! No hagas una escena ¡No juegas si no estás con Manuel! “.

GF Vip: ¿Clarissa se va de casa?

Clarissa, Muy nerviosa por el comportamiento de su hermana, se apartó del balcón, donde seguían discutiendo, y se dirigió al dormitorio a empacar sus pertenencias. La princesa, de hecho, amenazó Salir del juego: “Lucrezia no lo está disfrutando, no nos engañemos. ¡En un par de meses, realmente me quedé sin energía!”

Clarissa Afirmó que no veía el motivo de su estancia dentro de la casa. Según ella, su camino ya terminó. “Espero que Salir afuera Ella le dijo a Manila, quien trató de calmarla en el dormitorio:

La princesa también habló de madre: “Verá, ya no disfruto de las cosas”, dijo. Clarissa, Reconocer la necesidad de hablar con ella para comprender también cómo se percibe toda esta situación desde fuera.