Es una ruptura con Bonifazi. “No me hables de él.”

La historia de amor entre Angela Nastie NS Kevin BonivazEl futbolista de 25 años que actualmente trabaja en el FC Bologna ha llegado al final de la clase. Para confirmarlo, en términos inequívocos, el joven de 22 años estuvo en Instagram. La pareja que floreció en 2019 pasó por muchos altibajos, incluso reconciliación en los primeros meses de 2021. Aquí se sabe lo que se sabe sobre los motivos de la separación y la suspensión de la persona en cuestión.

Angela Nastie está soltera de nuevo. Se anunció durante una sesión de preguntas y respuestas con sus más de 800k seguidores de Instagram. preguntar”Pero tu rompiste? ”, Demostrando que los rumores sobre el final de la historia de amor ya estaban en el aire, Ángela respondió afirmativamente. La hermana de Chiara Nasty ha especificado que no le gusta revelar su vida privada pero Sintió que era correcto informar a sus seguidores de su estado emocional. Además, el joven de 22 años pidió no ser informado, hasta ahora, desde entonces. Los dos ahora se han ido por caminos separados.

Después de esta revelación, Nastie continuó hablando con sus seguidores sobre el amor y la vida amorosa. La joven de 22 años explicó lo que un hombre debe hacer por ella para mantener una buena relación: respetar a la persona cercana a ti y amarte a ti mismo. Nasty escribió: “Si no hay respeto, ninguna relación se puede resistir, de hecho se rompe en mil pedazos la mayor parte del tiempo”. ¿Podría ser que la falta de respeto de Bonifaci se base en la separación entre los dos? El influencer, a partir de ahora, no ha especificado esto. No hubo declaración oficial del jugador.

Angela Nastie y Kevin Bonifaci, El fin del amor

Angela y Kevin han estado juntos, en las buenas y en las malas, durante más de dos años. Su historia de amor se rompió por primera vez en 2020, hace solo un año. Luego, en enero de 2021, Petardeo Anuncie con una foto dulce en Instagram. Pero esta vez, la ruptura parece definitiva. En el pasado, Nasti asistió a otro futbolista, Federico Ponzolli, poco antes de convertirse en jugador tronista. “hombres y mujeres” principios de 2019. Durante el programa, Nápoles eligió al pretendiente Alessio Campoli que dejó después de sólo trece días, acusada de falsificación. La hermana de Ángela, Chiara, vive su historia de amor con Mattia Zacani, el delantero de la Lazio, conocido tras el final del coqueteo de Nicolo Zaniolo.