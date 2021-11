Gf Vip 6, Miriana y Nicola no pudieron encontrar un punto de encuentro

Nicolas Besso NS Mirjana Trevisan Continuar siendo el centro de atención, en y Fuera de la casa de Gf Vip. Después de declaraciones mirjana ¿Quién dijo eso a pesar de que se sentía atractivo? Nicola, No tenía intención de seguir conociéndolo; Givino declaró que estaba dispuesto a huir de ella.

Sin embargo, está claro que el estado de ánimo pesos No es el mejor y esto lo lleva a no mezclarse con sus compañeros aventureros, quienes dijeron estar preocupados por esto.

Especialmente, Clarissa NS Jessica Selassie Intentaron empujarlo e invitarlo a enfrentarlo también. Sophie Codejoni ¿Quién le dijo a Givino: “SY te acercas a ti mismo, si te encierras en una habitación, empiezas a pensar“.

“No tengo ganas de divertirme“Sin embargo, ha concluido Nicola, se mantiene firme en su opiniónQuien es el Video).

Siguiendo las sugerencias de Vipponi a Nicola, Mirjana por su parte dejó en claro que había pasado por una situación similar hace unos días, antes de la discusión que los alejó.

pero esto no es todo. Por ahí Trevisan Por su parte, dijo que estaba cansada de sentirse culpable por el sufrimiento que le estaba causando. Nicola estallaron en lágrimasQuien es el Video). En este punto entras inmediatamente Janmaria Antinolfi quien le dijo:Has sido justo y consistente“.

Poco después, aunque Nicola NS mirjana Intentaron explicar por milésima vez. Fue el primero en tomar la palabra mirjana:

Tenían razón al decirme “le puedes hacer sufrir mucho”. Estoy en problemas porque elegí en contra de todo lo que nos rodea. Tengo miedo de esto, porque tengo miedo de hacerte daño. Lo siento mucho. Pensé que lo habías vivido todo de todos modos. Guarda tu sufrimiento y yo lo guardo, yo también sufro. Hay gente que no quiere estar ahí el día de mi cumpleaños, porque te hice sufrir.

“No puedo estar alegre ahora. Tengo mis alergias, no dependo de ti pero es mi estado de ánimo. El corazón no está controlado, me lleva tiempo. “Apoyo Nicola.

En este punto, intervine para calmar los ánimos. Lulu Selassie:

¿No puedes volver a la relación como era antes? Piense en una relación de serenidad pacífica, cuando se vaya, verá. Ahora, para la vida tranquila, regrese a esa relación que los hizo sentir bien a ambos.

“La amo mucho más que solo, cada cerca de ella y con cada mirada que me da me derrito. Soy así cuando estoy enamorado de alguien‘, explicó pesos.

Mamá mirjana Ella simplemente no podía entender enamorarse Nicola: “No me enamoro así, no me gusta una idea. ¡Es amor no correspondido! Explícame que siempre te lo dije todo y fui muy cuidadoso. ¡No es cierto que te dejé solo!Lo llamó para que asumiera sus responsabilidades.Quien es el Video).

Después de la discusión entre mirjana NS Nicola, había muchos Jivini que querían asesorarlos a los dos, incluyendo Alexquien dijo pesos:

¡Deja estas cosas, deja incluso a las personas que hablan de ellas! Veo desde hace mucho tiempo que no hay intestinos para gatos. Todo es parlamento. Estamos lejos de esta dinámica de falsedad. Al menos te contamos las cosas como son, refiriéndonos a él mismo, David Silvestri NS Soleil – Eres esto, la audiencia y la gente te ama por eso. Se identifican contigo.

Entonces el actor concluyó:Tú y yo somos completamente diferentes pero una cosa nos une: somos lo que somos y nos aceptamos por quienes somos(.Quien es el Video)