GF Vip Soleil, la mentira tóxica de Billy sobre su amigo: así que no fue convincente

Estos son días difíciles para Alex Bailey los Gran Hermano VIP: Luego de la violenta pelea con Aldo Montano y el violento enfrentamiento con su esposa Delia Duran, el actor nuevamente terminó en el ojo de la tormenta. Esta vez por una actitud ambigua hacia su inseparable amiga. Soleil se levanta. El ex pretendiente de hombres y mujeres no sabe nada de lo sucedido, y no estuvo presente en el lugar del accidente. Muchos espectadores pensaron en la revelación de Emilian, quien publicó una serie de videos en Twitter en los que muestra inequívocamente cómo Billy dijo una mentira y le entregó una supuesta tortilla.

En las últimas horas, Alex, en la sauna, ha estado hablando durante mucho tiempo con Sully y el vínculo que se ha desarrollado entre ellos, incluso asumiendo lo que podría suceder una vez que termine el reality show. Una conversación cercana comenzó con la siguiente dinámica:

“Piensa en lo hermoso que sería por fuera – dijo Sully -, También con Davide y Katia, la capacidad de expresar nuestra complicidad o creatividad, nuestra amistad, nuestra esencia, con todo nuestro mundo. Invite a Katya a cenar y vea a uno de sus miembros trabajar juntos. Piensa que tal vez somos nosotros los que arreglamos a Delia, mientras tú tomas las fotos. Incluso con Davide, creen contenido juntos. En nuestro mundo, en nuestras vidas “.

En este punto el actor le preguntó a su amigo: “¿Y crees que es posible? ¿Que podemos vernos cuando salimos? ” “Eso espero”, La respuesta italoamericana. ¿Está todo claro? Bueno, porque Billy, luego de este intercambio de ideas, en la sala naranja, frente a Miriana Trevisan y Manila Nazzaro, dio una versión diferente: “En un momento ella (Sully, editora) me dijo ‘Escucha, pero en tu opinión, cuando salgamos de aquí nunca nos volveremos a ver’. Le dije ‘Pero espero no volver a verte nunca más, pero dicho de esa manera … ‘“

No pocos usuarios atacaron al traductor en la web. Pero hay más. Belli también recibió severos insultos en las horas que aparecieron desde fuera de la casa, ya que desconocidos le gritaban en términos que no eran nada tiernos para con él.

“Eres una trompeta nativa”, “Alex eres m …”Y “Eres lascivo, has terminado, riendo, eres un perdedor”, Escuchamos desde el jardín de la casa Cinecittà donde estaban presentes Jessica Selassie, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Sophie Codigoni y Lucrezia Selassie, quienes prefirieron no decir nada a la persona en cuestión. “Si Alex sale va a ser difícil, ¿te das cuenta?” , Comentó Shabriani. Quién sabe si Billy sabrá lo que pasó más tarde.

GF Vip, gritos externos también dirigidos a Aldo Montano: “Confía en Gianmaria y Manuel”, la reacción del espadachín

Hace unas horas, escuchó más gritos desde afuera. “Aldo, confía en Manuel y Gianmaria “, Gritó. Montano, que estaba en el jardín en ese mismo momento, gritó a su vez en voz alta “gracias”. Manuel Portozzo, que estaba al lado del héroe, su sonrisa se ensanchó.