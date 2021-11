Todos juntos ahora, fascina a Michelle y no se permite tener miedo.

segunda cita para todos juntos ahoraEl espectáculo presentado por Michael Hunziker, que se centra en la atención pasión por la música. De hecho, el desafío de trece competidores continúa, y luchan por dar rienda suelta a sus voces y talentos para apoderarse de los ricos premios en metálico.

Por lo tanto, el héroe absoluto del espectáculo es la música, que se ve reforzada no solo por los competidores y sus cualidades artísticas, sino también por el equipo del programa. Además de un muro de 100 personajes expertos en el mundo de la música y el entretenimiento con diferentes habilidades. Jurado excepcional Compuesto por artistas de gran prestigio: Anna Tatangelo, G-Axe, Francesco Renga y Rita Pavoni.

Anfitriona impecableMichelle Hunziker, quien con su radiante y radiante personalidad hace de cada cita una fiesta para competidores y espectadores. En cada episodio, logró conquistar a la audiencia no solo con su sonrisa característica, sino también por su apariencia.

Y esta vez Michelle se acabó. Ella eligió el negro, con un hermoso vestido palabra de honor, con un corpiño estructurado, un escote pronunciado y una espalda abierta. La longitud del tobillo, el vestido que favorece el cuerpo y la abertura hacen que el conjunto se vea elegante y sensual al mismo tiempo. Para resumirlo en una palabra: impecable.

los Hunziker Conducir sin un programa sin dudarlo e Tampoco se deja intimidar por la polémica. De hecho, se produce una pelea en el estudio entre una competidora, Michelle Pereira, un personaje muy fuerte que se enfrenta a la forma de aceptar su fisicalidad, contra Micol Ronchy, miembro del Muro de los Jueces. El presentador, sin alarmarse, tomó partido En defensa del cartelY utilícelo para enviar un mensaje positivo.

De hecho, Hunziker explicó el punto de vista de la concursante, pidiéndole que contara la historia de sus dificultades este verano, lo que brindó la oportunidad de hacer una comparación constructiva y demostrar, una vez más, que ella Siempre del lado de las mujeres:

Me juzgaron por mi forma de vestir. Le dijo al competidor – Me dijeron: “No puedes ponerte determinada ropa porque tienes curvas y no eres bonita”. Estas cosas se opusieron.