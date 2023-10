GeForce Now, muchos juegos llegan a los suscriptores: 10 juegos que no te puedes perder

Si es suscriptor de GeForce Now, tenemos buenas noticias para usted. Aquí tienes 10 títulos imperdibles que vienen gratis.

En los últimos años, cada vez más empresas han decidido hacer esto. Lanzamiento de servicios de suscripción dedicados al sector del juego. Se trata de posibilidades adicionales que permiten, a un módico coste mensual, acceder a amplios catálogos que pueden presumir de videojuegos de todos los géneros y edades.

Entre las plataformas más utilizadas y apreciadas, Vale la pena mencionar GeForce Now. Esta posibilidad está pensada para ordenadores, tiene un coste mensual muy cómodo y una larga lista de títulos disponibles cada mes para todos. Incluso en octubre no faltan novedades, al contrario. Aquí te dejamos 10 juegos que no debes perderte bajo ningún concepto, Pronto estarán disponibles en el catálogo y podrás reproducirlos de inmediato. Una vez que se complete la descarga en su computadora.

10 juegos gratis en GeForce Now: lista completa

GeForce Now ha decidido una vez más hacer grandes cosas, Lanzando una larga lista de nuevos títulos disponibles pronto para todos los suscriptores de escritorio. En concreto, llegarán 60 nuevos juegos para todos durante el mes de octubre. Por eso debes aprovecharlas ahora mismo para poder probar nuevos títulos sin pagar nada o casi nada. Todo lo que necesitas es una simple suscripción a GeForce Now y listo.

Entre los videojuegos dignos de mencionar se encuentran: Empecemos con Assassin’s Creed Mirage. Hablamos del nuevo capítulo de la serie de Ubisoft, una de las más exitosas de los últimos años. Y luegoi Age of Empires II: Edición definitiva, Disponible ahora en PC Game Pass que te permitirá implementar tus estrategias de crecimiento de forma rápida y sencilla. Y también Metro 2033 Redux y Metro: Última Luz Reduxambos disponibles en Microsoft Store con la mejor historia, mecánica de juego y gráficos.

Aquí hay otros títulos que deberías probar, también disponibles a partir de octubre con GeForce Now:

Simulador de ladrones 2 Desde el 4 de octubre

Desde el 4 de octubre Embarque En la tienda de Microsoft

En la tienda de Microsoft Codicia En la tienda de Microsoft

En la tienda de Microsoft vacilación mortal En la tienda de Microsoft

En la tienda de Microsoft Gambito de las Sombras: La tripulación maldita En la tienda de juegos épicos

En la tienda de juegos épicos Hulk espacial: tácticas En la tienda de Microsoft

Sin embargo, al acceder a la página dedicada, tendrás la oportunidad de acceder a la lista completa de próximos videojuegos nuevos. Estará disponible en octubre con su suscripción a GeForce Now. Te recomendamos probarlos todos, son gratuitos y te dejarán boquiabierto con sus mecánicas de juego y rendimiento visual.