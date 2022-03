Twitch xQc afirma haberlo activado y está casi completo – Nerd4.life

xQcuno de los jugadores de Twitch más seguidos del mundo, afirmó poseerlo ya jugado para GTA 6 Mediante audiciones organizadas por Rockstar Games. Según él, el juego se encuentra en una excelente etapa de desarrollo y ya se completó.

xQc estaba hablando con sus seguidores cuando comenzó a afirmar que había probado un juego que aún estaba en prueba, pero no podía decir nada al respecto porque estaba cubierto de NDA (En italiano: acuerdo de no divulgación o acuerdo de confidencialidad). El chat comenzó a fermentar y pedía más información. xQc, que ciertamente no es famoso por su apreciación, duró unos minutos, y luego de enviar el NDA a ese país, reveló que es un probador en línea de GTA 6.

Así que dijo que el juego está en muy buen desarrollo y parece que ha terminado. Más precisamente, dijo:Has jugado Grand Theft Auto 6 en línea y solo te diré que el desarrollo del juego ha terminado.“

Más tarde afirmó que GTA 6 tiene servidores dedicados a juego de rol, uno de los fenómenos que permitió que GTA 5 continuara durante tantos años. Además, parece que se han introducido mecánicas de juego de rol muy avanzadas, que, sin embargo, no se han identificado muchas.

xQc: “No permitirán juegos de rol en FiveM; Tendrán sus propios servidores de juegos de rol con mecánicas avanzadas de la vida real. Este es el sistema de juego de roles más avanzado que existe.“

Esta información fue publicada más tarde por un usuario en Reddit, quien contó cómo fue expulsado de los foros de GTA por ponerlo allí también (lo que demuestra que Rockstar Games también está teniendo una fuerte influencia allí). Tenga en cuenta que se eliminó el video xQc original en Twitch, junto con todos los diferentes clips.

cuantas posibilidades hay Totalmente cierto? En realidad muchos. No sorprende que Rockstar Games quiera involucrar a algunos jugadores notables en la comercialización del juego, dado el papel que han desempeñado en el éxito continuo del Capítulo 5. Al fin y al cabo, xQc es uno de los operadores de streaming más importantes del planeta, por lo que no sería de extrañar que lo llamaran para colaborar. Claro, su falta de confiabilidad aún persiste, porque de todos modos violó la NDA, pero ese es un problema de Rockstar.

¿Qué pasa con el estado de desarrollo? ¿Puede realmente terminar? Respuesta: ¿Por qué no? Es probable que GTA 6 sea un título gigante si se tienen en cuenta los años que llevó crearlo y hacerle frente a su predecesor, por lo que no es de extrañar que ya esté en la fase de mejora y que Rockstar esté realizando pruebas exhaustivas para garantizar su lanzamiento. limpio como sea posible.