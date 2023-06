GdS – Tonali – Newcastle, Milan desafían al Inter por Fratesi. Su voluntad es decisiva

Los nerazzurri van por delante en la carrera por el jugador, pero eso no es suficiente para cerrarla: los técnicos del Inter primero deben vender y los Rossoneri caen ante los Neroverde.

El Inter, el favorito hasta ayer por la tarde, está fuerte en el jugador sí pero está esperando a que Brozovic venda a Al-Nassr para sellar al Sassuolo. Ojalá no sea demasiado tarde.Leemos sobre el interés del Inter por el jugador. Pero todos los grandes nombres son como él, incluida la Juventus, que vio al agente del niño, Pepe Riso, en Milán hoy. Los diálogos con la Juventus FC se definieron como importantes, pero no definitivos. En lo que a los rossoneri se refiere, todavía no hay negociación con el Sassuolo ni siquiera con el jugador, pero el Milan se parece mucho a Frattisi y está a punto de convertirse en algo más que una hipótesis. Rice es el agente de ambos jugadores.