GdS – Skriniar, el tema de la renovación enfada al Inter: “Si el PSG diera 20 millones en enero…”

El Inter espera una respuesta a mediados de enero del Milan Skriniar y su séquito. El plazo está fijado y no vamos a ir más lejos, la administración nerazzurri quiere sí o no para planificar el futuro. Con o sin Skriniar, marcará una gran diferencia para la próxima temporada. Por su parte, el central será el líder de los nerazzurri sobre el césped tras la reanudación del miércoles, en busca de un triunfo que pueda reabrir las conversaciones por el Scudetto. A continuación se muestran las actualizaciones del estado de renovación de Gazzetta dello Sport:

“Todavía con el brazalete de capitán. Aunque la renovación del contrato provoca cierto malestar en el Viale della Liberazione. La historia del nuevo acuerdo con el eslovaco, que el club espera que se resuelva positivamente y en un tiempo más breve, aún está en alta mar, pero no tiene repercusiones en el aspecto técnico. Por ahora. Pero cuidado con lo que podría pasar en las próximas dos semanas. Porque Marotta, Ausilio y Baccin esperan una respuesta oficial del defensor y su agente Roberto Sistici. Si Skriniar se niega a renovar definitivamente, es probable que la compañía evalúe ofertas por él ya en el mercado de fichajes de enero. Por supuesto que no lo pierdes a cero en junio. Queda por ver si el Milán iniciará el fichaje definitivo. De hecho, definitivamente es complicado decir que sí.

La propuesta de los nerazzurri ya es definitiva, es decir, 6 millones de parte fija neta más primas, que también fue ajustada al alza durante la discusión para ponerla al nivel de Brozovic y Lautaro Martínez. Más allá de Zhang no quería ir. La falta de humo blanco en la cumbre prenavideña ha cambiado los ánimos, y aunque el Inter le dé a Skriniar otros 20 días para decidir, se espera una respuesta de sí o no en las próximas quince días. Si la respuesta es no, le tocará al eslovaco, que nunca ha ocultado su amor por la camiseta nerazzurra y recientemente ha acompañado imágenes con las palabras Forza Inter en redes sociales, quien deberá explicar el motivo de su decisión.

El escenario es entre enero y junio.

–

Venderlo por unos veinte millones, quizás al PSG, sería una cosa para liquidar parcialmente los activos del mercado a realizarse el 30 de junio y buscar de inmediato un reemplazo no para seis meses, sino también para el futuro. La otra cosa es no decirle que extienda y transfiera instantáneamente. Desde luego, el Inter no podía ponerlo en la grada y abandonarlo. Esta última posibilidad también es prácticamente ignorada porque, conociendo la profesionalidad de Skriniar, nunca se andará con rodeos hasta final de temporada. Sin embargo, al mismo tiempo, continuar hasta un junio separado en casa podría generar tensiones como le sucedió, por ejemplo, a Casey y Milan en la 2021-22. ¿Es este antiguo juego de la Sampdoria el clásico juego de rol para impulsar al club a nuevas alturas? Posible, pero también sabe que el Inter no podrá poner sobre la mesa la propuesta del PSG, que superó los 9 millones netos entre la parte fija y la bonificación.‘, se leyó.