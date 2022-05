Galaxy Book2 Pro 360, el nuevo portátil de prueba de Samsung

Como comentábamos al principio, el Galaxy Book2 Pro 360 no está diseñado para usos especialmente exigentes, aunque la mejor configuración de la gama es ciertamente sólida. Las operaciones diarias, como navegar por la web, administrar el correo electrónico y usar el paquete de Office (Word, Excel, Power Point, etc.) Se maneja sin ningún problema. Cuando le pedimos a la notebook que edite un video o realice un retoque fotográfico, muestra los límites de una plataforma de hardware que, sencillamente, no fue diseñada para realizar estas operaciones (estamos hablando de la versión que tenemos).

Esta computadora es feliz de usar cuando está en su “zona de confort”. El ventilador de enfriamiento siempre funciona a baja velocidad, e incluso cuando se activa de manera más significativa, no es muy ruidoso. Un aspecto que también tiene un efecto positivo en la autonomía, que es realmente buena. La batería se recarga muy rápidamente y le permite pasar un día completo de trabajo lejos de la toma de corriente. Calculamos alrededor de 8 horas de uso continuo, incluida la navegación web, el uso de la suite de Office y el uso de contenido multimedia durante una hora de Netflix. excelente. READ Xbox Series X y S después de un año Alternativas al Galaxy Book2 Pro 360 Estudiantes y trabajadores para usos esenciales Son los objetivos ideales para este producto. Eso sí, los 1549 euros del menú no son bajos pero, como siempre, la calidad tiene un coste. Invertir en este portátil te permite llevarte un dispositivo que puede durar en el tiempo, que seguramente Samsung soportará a nivel de software (la empresa surcoreana es líder en esto) y que ofrece una serie de características (ver pantalla Super AMOLED) que hacen es ideal para pasar el tiempo Vacio también. Sin olvidar que hay una versión de 13 pulgadas, es más portátil. Aquí puedes comprar el Galaxy Book2 Pro 360 El MacBook Air M1 de Apple es definitivamente su principal competidor. Incluso la empresa de Cupertino, con su portátil, habla sobre todo a los estudiantes y al usuario medio en general. El procesador propietario es una gran ventaja, especialmente en términos de autonomía, mientras que la pantalla (aunque de gama alta) definitivamente pierde comparación con el panel de Samsung. Sin olvidar la presencia de macOS, que evidentemente se mueve a nivel personal en cuanto a preferencia o no en relación a Windows. En esta dirección encontrarás el Apple MacBook Air M1 En cambio, cazando en el mundo del sistema operativo de Microsoft, La Surface Laptop 4 de la misma compañía de Redmond es la mejor alternativa. Este producto también se puede configurar con diferentes niveles de potencia y, por el momento, también se puede comprar en cantidades más bajas. Con la joya del teclado Alcantara, que se siente realmente único al escribir.