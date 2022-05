Sony confirmó que los juegos de PS3 no admitirán DLC – Nerd4.life

Sony confirmó que yo juegos de ps3 Que formará parte de la nueva suscripción. Playstation Plus no me van a apoyar contenido descargable. Por lo tanto, los usuarios no podrán usarlo jugando a través del Servicio. Teniendo en cuenta que muchos juegos de PS3 en la lista inicial contienen DLC, a menudo demasiado, es una verdadera lástima.



Asura’s Wrath no tendrá DLC en PlayStation Plus

Por ejemplo, Asura’s Wrath contiene muchos DLC de final de historia que de otro modo estarían incompletos. Castlevania: Lords of Shadow 2 contiene cuatro DLC, que son muy importantes desde el punto de vista narrativo, así como solo otros cosméticos. Crash Commando contiene el DLC necesario para desbloquear todos los trofeos. Enslaved: Odyssey to the West contiene un DLC para un solo jugador llamado Pigsy’s Perfect. Lost Planet 2 contiene muchos paquetes de mapas, así como muchos contenidos descargables. Tanto MotorStorm Apocalypse como MotorStorm RC contienen paquetes DLC que agregan autos nuevos, pistas nuevas y otro contenido. Resistance 3 contiene el Brutality Pack que agrega un modo de supervivencia y otro contenido. Tokyo Jungle tiene muchos DLC que agregan diferentes animales y disfraces jugables.

No se podrá acceder a ninguno de estos DLC con una membresía de PlayStation Plus Premium. o no sony Resuelva la situación pronto, porque algunas direcciones son inevitablemente castradas.