Floodland, una revisión estratégica con agua en la garganta

No es una trama especialmente complicada, y no es original, pero es funcional en un título como este, y más interesante en Relaciones entre individuos y clanes. En busca del conocimiento integral.

El sistema de juego de Floodland nos presenta diferentes opciones desde los primeros momentos del juego. Primero, necesitamos seleccionar un archivo. clan – clan Para conducir en estas tierras yermas. Cada clan (cuatro al principio, pero conocerás a otros durante tus partidas) tiene sus propias características y, sobre todo, su visión del mundo. Hay quienes son más tradicionales, aún apegados a “viejas costumbres”, mientras que hay quienes anhelan un nuevo comienzo para la humanidad, lejos de las decisiones que llevaron al fin del mundo. Una vez que elija nuestro grupo, se le indicará un mapa generado aleatoriamente, lo que hace que cada juego se vea diferente al anterior (obviamente, no espere cambios importantes, solo reubique puntos de interés y posibles nuevos encuentros a lo largo del juego). camino). El juego sigue entonces el patrón de los sistemas de gestión más famosos, con la combinación de objetos y el ciclo de la noche y el día que determinan las horas de trabajo y ocio.

problemas técnicos



Floodland: Técnicamente, el juego no ofrece lo mejor de sí mismo

Si Floodland se presenta como un título interesante para jugar, que en muchos sentidos menciona uno de los otros cimientos importantes del género lanzado en los últimos años, Frostpunk (desde el video introductorio, hasta algunas de las mecánicas del juego, e incluso ciertos aspectos del estilo artístico, los elementos que a las atmósferas del título de 11 bits de diferentes estudios, incluido el uso concreto de Piotr Musiał, autor de los grandes éxitos del equipo polaco), de punto de vista artistico Acceda primero a los problemas críticos.

Nos gustaría señalar que la versión que probamos no era exactamente la versión final del título, ya que los desarrolladores decidieron dedicar cada minuto de su tiempo previo al lanzamiento a trabajar en la mejora del juego y algunos toques finales. Sin embargo, teníamos que confiar en algo, y lo que tuvimos la oportunidad de probar a mano nos dejó con un sabor amargo en la boca (pero, repetimos, todos estos son elementos que podrían corregirse en futuras actualizaciones).



Floodland: el juego tiene problemas de rendimiento evidentes

En primer lugar, el juego era bastante caro en términos de recursos de hardware. Nuestra configuración de prueba ciertamente no es la mejor, pero aún así es más que suficiente para manejar un título de este tipo a 1080p y 60 fps. las ralentizaciones siguen Mal desempeño Aumentaron a medida que avanzábamos en la historia y, a su vez, nuestra comunidad (y los elementos en pantalla) se expandieron. Un declive que no parece justificarse por una complejidad gráfica especialmente significativa dado que Floodland, en su máxima calidad, ciertamente no es un juego que impresione por su detalle y efectos visuales. Estamos en lo “común”, lo cual es más que bueno para una estrategia de este tipo. Sin embargo, los problemas de rendimiento aún existen incluso con una calidad gráfica mínima, por lo que es más probable que los errores se descubran aguas arriba, en una mala optimización del juego por parte del equipo de desarrollo.

Nuestra experiencia fue un vaivén de frustración y euforia a medida que avanzábamos en la historia a medida que nuestra comunidad se expandía, cuanto más tardaban los guardados automáticos (lo que llevó a que toda la pantalla se congelara durante más de medio minuto). Los que estamos destacando que han socavado nuestro disfrute saludable del título son problemas importantes que con toda probabilidad se solucionarán a tiempo para el lanzamiento, pero por ahora, todavía hay una duda dolorosa: la probabilidad de que el juego realmente salga en estas condiciones. , es una ligera mejora. , pero todavía sufre de problemas técnicos Al menos molesto.