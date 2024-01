Final del Abierto de Australia Siner-Medvedev en vivo | En vivo: 3-6; 1-2

Por primera vez, Medvedev no encontró un golpe demoledor a su vez, y esto no le impidió ganar el partido a cero. Los puntos de vida rusos aumentan a 10 seguidos.

"La derrota no borra lo que fue, ahora me espera un período difícil"

Medvedev abre su primer servicio con un ace, seguido de un golpe de derecha que se envía a casa tras un centro profundo de Jannik; Luego el segundo as y falta azul para el 40-15. Sin embargo, también llega la primera doble falta, y un revés largo ganador envía el partido a un lado. La cinta favorece al ruso la primera vez, el tercer as gana el partido.

(María Strada) El ex número uno del mundo Medvedev, que en semifinales logró remontar dos sets con dos desempates contra Sascha Zverev, es uno de los jugadores más “desafortunados” de la historia reciente en el Grand Slam: nació en Moscú el 11 de febrero. de 1997, esta es su sexta final y las cinco anteriores fueron contra jugadores de los “Tres Grandes”. Hace dos años, en Melbourne, estuvo a punto de vencer a Rafael Nadal por 3-0, y ha experimentado una remontada sensacional, casi logrando sorprender al mismo Mallorca en 2019 en Nueva York. Su única victoria en un Grand Slam llegó en la Gran Manzana en 2021, contra Novak Djokovic, que intentaba completar el Grand Slam.

Estas son las finales de Daniil Medvedev:

US Open 2019, Abierto de Australia y US Open 2021 (ganado), Abierto de Australia 2022 y US Open 2023.