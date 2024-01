Barcelona, ​​el ilusionante anuncio de Xavi tras la derrota ante el Villarreal

Xavi Hernández dejará el Barcelona al final de la actual temporada deportiva. Este emocionante anuncio lo hizo el técnico español tras el partido entre Barcelona y Villarreal, que finalizó con un espectacular marcador de 3-5. La derrota de hoy aleja al Barcelona de la cima, dada la clasificación de la Liga española, pero retrocede ante las palabras del ex entrenador de la selección ibérica.

Xavi anuncia: “A partir del 30 de junio dejaré de ser entrenador del Barcelona”

Antes de responder a las preguntas de los periodistas presentes, al margen de la mala derrota que sufrió en casa ante el Villarreal, Xavi decidió anunciar su adiós al Barcelona: “A partir del 30 de junio ya no seré entrenador del Barcelona. Mi decisión es irreversible. Es una decisión lógica, después de discutirlo con el presidente Laporta y con todo el área técnica. He sido la solución durante los últimos dos años y tres”. meses. Pero ahora no quiero representar un obstáculo o un problema para el Barcelona”..

Luego añadió: “Siento que estoy tomando la decisión correcta, no es una cuestión de energía, no me falta. Necesitamos cambiar de rumbo, y creo que es necesario aliviar la tensión. Ahora, centrémonos en nuestros objetivos y los cuatro meses que tenemos por delante. Nuestro objetivo es competir para ganar la Liga de Campeones, que es nuestro objetivo, como siempre he dicho. Seguiré siendo un hombre y un barcelonista”..