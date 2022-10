¿Fin del soporte después de dos meses? Los desarrolladores siguen sus pasos – Nerd4.life

Modernización: Frontier Developments ha anunciado que dejará de publicarse Actualizaciones de juego para F1 Manager 2022 Menos de dos meses después del lanzamiento, pero tras la respuesta negativa de los fans, el estudio se ha vuelto tan Rebotar parcialmente sus pasos..

Frontier ha publicado un nuevo post que intentaAclarar las noticias de ayer.“Al igual que en la publicación anterior, los desarrolladores dicen que las principales actualizaciones del juego están llegando a su fin, mientras que los parches menores continuarán”. Para ser claros, los desarrolladores dicen: “Continuaremos brindando soporte a F1 Manager 2022, con múltiples actualizaciones actualmente en proceso, para abordar los problemas más importantes planteados por la comunidad”.

Sin embargo, los desarrolladores hicieron declaraciones contradictorias en comparación con los anteriores. Una de las principales quejas de los jugadores es sobre el problema de que los autos no disparan correctamente bajo el auto de seguridad. Ayer, un miembro del equipo afirmó que “podemos confirmar que este problema no se abordará más en F1 Manager 2022”, ya que la solución “requiere cambios importantes en el juego que no son accesibles desde este juego”.

Hoy, Frontier dice que el problema “no se considera una característica en juego. Permanece en la lista de temas que estamos analizando en F1 Manager 2022. Continuaremos brindando detalles más específicos sobre otras cosas en las que estamos trabajando una vez que se confirme”. ”

noticias originales: desarrolladores borde Ellos declararon que Soporte posterior al lanzamiento De Gerente de F1 2022 Terminará con el lanzamiento del próximo parche, solo dos meses después del lanzamiento del juego en PC y consolas, y el estudio centrará sus esfuerzos “totalmente en nuevos proyectos”.

La decisión se tomó, según el estudio, “para garantizar que los siguientes proyectos asociados con la marca F1 Manager alcancen su potencial”. Como sabemos, Frontier ha obtenido una licencia para hacerlo. 4 juegos de gestión basado en la fórmula 1.

Un objetivo razonable en circunstancias normales, es decir, después de un soporte completo y a largo plazo, pero en el caso de F1 Manager 2022 estamos hablando de un juego que se lanzó a fines de agosto y todavía sufre de muchos insectos y mecánicas de juego que serán revisadas, como también lo demuestra Reseñas de vapor del juego

“La próxima actualización de F1 Manager 2022 será la última actualización significativa en respuesta a los comentarios de los jugadores o cambios y adiciones sugeridos”, dijo la publicación Reddit de Frontier.

“Cualquier actualización adicional que siga será un parche menor que no dará como resultado ningún cambio significativo en el juego. Para garantizar que los próximos proyectos de F1 Manager estén a la altura de su potencial y cumplan con las expectativas tanto de nuestro equipo como de la comunidad, el enfoque de la todo el equipo de desarrollo debe pasar a proyectos posteriores a F1 Manager 2022 después de esta actualización.

Como era de esperar, a los jugadores no les gustó la noticia y están muy criticado El equipo de Frontier ha trabajado en las redes sociales y en el subreddit oficial F1 Manager 2022. Muchos usuarios dicen que no comprarán el próximo juego de la serie, mientras que otros ya están tratando de obtener un reembolso de su plataforma de referencia.

F1 Manager 2022 lanzado en PC, PS4, Xbox One, PS5 y Xbox Series X | S. 25 de agosto. En nuestra revisión administrativa fronteriza mencionamos:

“Las expectativas para la nueva gestión de F1 eran altas, pero solo se cumplieron parcialmente. F1 Manager 2022 es un buen punto de partida para el trabajo (al desarrollador se le ha dado una licencia de cuatro años), pero todavía es muy inmaduro en contenido, especialmente para la parte de gestión más estricta”.