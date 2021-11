Konami se disculpa y vuelve a actualizar PES 2021

Si la última actualización de Konami no significa que estás aquí bandera blanca Absolutamente desastroso futbol electronico, quizás no falte mucho: el relanzamiento de la popular serie de fútbol en realidad no logró los efectos deseados en absoluto.

Para dar una idea de lo inconsistente que es la situación, basta con mirar la última actualización en las redes sociales de futbol electronico: Konami no solo se disculpó con sus usuarios, sino que decidió hacerlo. Así que vuelve para actualizar PES 2021, capítulo previo.

No hace falta decir que Chaotic Release no hizo más que dar espacio libre al competidor FIFA 22, cual – cual En los primeros días llegó a más de 400 millones de partidas jugadas..

La situación que culminó con el anuncio de Posponer actualizaciones importantes, versiones móviles y reembolsos de DLC, cual – cual Pudo haber colocado una lápida En el proyecto, es muy difícil revivirlo.

La actualización 1.0.0 ya está retrasada Desató mucha controversia De los fanáticos, que en realidad solo verán el título gratuito actualizado cerca del final de la temporada actual.

El propio Konami ha insinuado que es más que consciente del desastre que ha causado. futbol electronico, hasta el punto de anunciar decisión sexy Para volver a ver contenido nuevo en PES 2021.

De hecho, el editor se disculpó por los problemas que tuvo en eFootball e informó a sus usuarios PES 2021 Podrá disfrutar de contenido nuevo: cualquiera que complete el tutorial de myClub recibirá 2000 monedas, mientras que volverán al mismo tiempo Día del partido, eventos Vs COM y agentes especiales.

Los desarrolladores también admitieron que habían considerado seriamente la idea de Renovar y extender licencias Ver en PES 2021, pero la decisión fue ignorada porque problemas técnicos.

«saludo futbol electronicoActualmente, el equipo está comprometido a trabajar en la actualización principal (versión 1.0.0) para asegurarse de que tenga la calidad que se merece. pero, Esto no significa que se te deba negar el disfrute de la versión actual del juego.Por lo tanto, continuaremos realizando eventos en el juego. Continúe apoyando a ambos PES 2021 eso es eFootball 2022 ».

Para eFootball ™ 2022, el equipo está totalmente comprometido a trabajar en la actualización principal (versión 1.0.0) para asegurarse de que cumpla con la calidad que se merece. Sin embargo, esto no significa que se le deba negar el disfrute de la versión actual, por lo que continuaremos organizando eventos en el juego. – eFootball (play_eFootball) 26 de noviembre de 2021

Es difícil recordar otros casos. El lanzamiento de un nuevo capítulo fue tan malo que obligó a los desarrolladores no solo a mantener vivo el episodio anterior, sino también a considerar seriamente la idea de renovarlo para hacerlo moderno.

En este punto, se puede decir que futbol electronico Seguro que fue oportunidad perdida De Konami: Veremos si puede recuperarse y si esta experiencia se repetirá el año que viene, o si volverá al querido anciano. Paz.

Recordamos que la ira de los usuarios era en realidad muy amplia futbol electronico Conviértete en el juego más odiado de Steam: El récord negativo todavía se mantiene hoy.