Las autoridades chinas incautaron 7,6 toneladas, todas falsas

La aduana del aeropuerto de Shanghai Pudong se incautó bien 7,6 toneladas de tarjeta de pokemon Falso, destinado al mercado europeo. El envío partió de una empresa en la provincia de Qingdao (Qingdao Import and Export Co., Ltd.) y su destino final fue Holanda.

Según Pokeguardian, para hacerlo sospechar agentes de aduana Las tarjetas no tenían la marca declarada en los documentos de viaje. La marca Pokémon tiene derechos de autor en China y está protegida por las leyes locales, por lo que exportar tarjetas falsas es ilegal.



Es difícil distinguir las tarjetas falsas de las reales / Shanghai Daily Pictures

Cuando los clientes abrieron los cofres, encontraron tarjetas de Pokémon empaquetadas en ellos. en total yo paquetes falsos Había más de 400.000, que es una cantidad realmente enorme.

Algunas de las tarjetas, que se mostraron a la prensa china, estaban escritas en español, por lo que es dudoso que los paquetes falsos viajen por toda Europa una vez que lleguen a Holanda, por supuesto que se venden como originales.

Es difícil para el usuario medio distinguir entre paquetes falsos y reales, a menos que los examinen de cerca. calidad de impresión y detalles. El consejo, como siempre, es comprar tarjetas de vendedores de renombre, que den garantías meticulosas sobre sus productos.

Por supuesto que es bueno y correcto que Autoridades chinas Bloquearon la carga, pero uno se pregunta, al igual que la fuente, si realmente los atraparon a todos (los documentos falsos editados).