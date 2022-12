Primer FPS positivo pero no estelar en llegar a Xbox Game Pass – Multiplayer.it

Menos de 24 horas después del lanzamiento, el en lo alto de la vida Está hecho, lo que nos da la oportunidad de hacernos una idea de las impresiones de la prensa internacional sobre este caprichoso juego de disparos para Xbox Series X | S, One, PC y Game Pass creados por Justin Roiland, cofundador de Rick and Morty. en este momento estoy primeras filas (lamentablemente pocos) positivopero también hay algunas tentaciones.

Estas son las reseñas de las reseñas de High On Life actualmente disponibles en línea:

Era Xbox – 90

Enredadera monstruosa – 90

80- Dios está obsesionado

Game Rant – 80 (4 de 5 estrellas)

Ahorro de contenido – 80 (4 estrellas de 5)

GamexPlain – (Sin clasificación, “Me encantó”)

Cráptor – 80

Vale la pena jugar – 75

Pronto – 75

Destrucción – 55

Pero ¿por qué es eso? – 30

En OpenCritic, la revisión promedio de High on Life es 74 En el momento de escribir este artículo. Sin embargo, tenga en cuenta que solo se cuentan unas diez reseñas en este momento y faltan varias publicaciones importantes: Squanch Games aparentemente solo envió copias a la prensa el viernes, por lo que está claro que muchos revisores todavía están analizando los contenidos del juego.

Aquellos que dieron un voto positivo a High on Life as Worth Play apreciaron el humor negro que caracteriza el título de Squanch Games y encontraron las mecánicas de disparo y exploración suficientemente satisfactorias, aunque no particularmente innovadoras. También se han informado varios bloqueos y errores, que esperamos se solucionen en los próximos días.

En general, High on Life es una aventura sólida y un juego de disparos en primera persona. La acción es emocionante y las peleas contra jefes son frustrantes en dificultad pero satisfactorias una vez que los derrotas. Un área para descubrir secretos y desearías que hubiera más entornos para explorar Todo depende de la longevidad, pero solo si eres fanático del humor. Incluso si no lo eres, vale la pena experimentar la aventura al menos una vez “, afirma nuestra revisión de Tech Raptor.

Pero ¿por qué es eso? En lugar de eso, arruinó el juego con una puntuación de 3 sobre 10. No podía soportar el parloteo constante de armas parlantes expresadas por el mismo Justin Roiland, y también encontró el juego en general decepcionante en todos los sentidos.

Cualquiera que no esté emocionado con la idea de tener a Roiland hablándole constantemente al oído durante doce horas seguidas probablemente encontrará molesta la constante necesidad del juego de imponerse al jugador. Agregue a eso el combate sin inspiración, la exploración frustrante y la falta de de cualquier otra cosa que ofrecer a los jugadores, High on Life es una de las experiencias más molestas, derivadas y exigentes en años.

High on Life estará disponible mañana para Xbox Series X | S, Xbox One y PC. También se incluirá en el catálogo de PC y Xbox Game Pass.