MIUI 14: Aquí están las actualizaciones de Xiaomi para Android 13

2022 es el año del debut de androide 13 “Tiramisù” está siendo adoptado por uno de los productores xiaomiasí como muchos teléfonos Samsung, OPPO, OnePlus, Realme y vivo, incluidos sus Interfaz MIUI 14. fuimos testigos debut oficial Por parte de Google, precedida por la primera fase de pruebas beta, y entre 2022 y 2023 comenzará a lanzarse la actualización estable por parte de las distintas marcas del mercado Android. Después de descubrir oficialmente todas las novedades de la gran actualización de Xiaomi, aquí está el lista de formularios que recibirá en los próximos meses.

Última actualización: diciembre de 2022

Nota: Actualmente, Xiaomi ha comenzado a implementar la actualización a Android 13 basada en MIUI 13.2, mientras que para MIUI 14 será necesario esperar hasta finales de 2022/principios de 2023.

Estos son los smartphones Xiaomi, Redmi y POCO que se actualizarán a MIUI 14 y Android 13

MIUI 14 noticias

Como toda gran actualización, Xiaomi ha desarrollado MIUI 14 que innova en diferentes aspectos, desde el estético más popular hasta el funcional, e introduce nuevas configuraciones de personalización, interacción, privacidad y seguridad. Pero no me detendré demasiado porque puedes encontrar todo enArtículo personalizado.

Novedades en Android 13

Premisa: Android 12 ha sido una de las actualizaciones principales más importantes que ha lanzado Google en los últimos años, y con Android 13 no hay grandes contratiempos. Hablamos de una actualización que corrige y mejora lo ya visto en la versión anterior, con algunos menores pero no necesariamente triviales para este propósito. Especialmente desde un punto de vista gráfico, Android 13 no cambia mucho en comparación con Android 12, incluso si MIUI de Xiaomi jugará un papel muy importante en esto. El sistema se ha enriquecido material ustedAhora con la posibilidad de elegir entre varios matices de color.

Android 13 presenta soporte nativo para LE Audio Bluetooth Y la capacidad de configurar diferentes idiomas para aplicaciones específicas, en lugar de dejar que el idioma del sistema se aplique a todos. Además, el usuario podrá elegir si permite o no que la aplicación envíe notificaciones cuando se inicie por primera vez, en lugar de tener que intervenir más tarde. En materia de privacidad, entre las novedades de Android 13, hay una importante protección de exposiciones. En lugar de dar permiso a la aplicación para acceder a todas las fotos y videos en la memoria, la API Photo Picker solo permite el acceso a los archivos que elijamos.

Plantillas para actualizar

Venimos a destacar este artículo: ¿qué smartphones Xiaomi, Redmi y POCO recibirán la actualización a Android 13 con MIUI 14 o 13.2? A continuación, encontrará una lista con los modelos que se ha confirmado que recibieron la actualización principal y cuáles debería recibir, dependiendo de qué política de actualización Implementado por Xiaomi. Evidentemente seguiremos actualizándolo, para poder añadir (o eliminar) modelos que por el momento están excluidos de la lista y que Xiaomi podría decidir actualizar.

Moho MIUI 13.2 China / India Estable MIUI 13.2 Global / EEE estable MIUI 14 beta Interfaz MIUI 14 China/India es estable xiaomi Xiaomi 12 ✔️ ✔️ ✔️ enero Xiaomi 12 Pro ✔️ ✔️ ✔️ enero Dimensiones del Xiaomi 12 Pro ❌ ✔️ enero Xiaomi 12 Lite ✔️ Xiaomi 12X ✔️ Xiaomi 12T Teléfono Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12S ❌ ✔️ enero Xiaomi 12S Pro ❌ ✔️ enero Xiaomi 12S ultra ❌ ✔️ enero Xiaomi Mi 11 ✔️ Xiaomi Mi 11 Pro ✔️ Xiaomi Mi 11 Ultra ✔️ Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G ✔️ Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 11i Hipercarga Xiaomi Mi 11i ❌ Xiaomi Mi 11X ❌ Xiaomi Mi 11X Pro ❌ Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra ❌ Xiaomi Mi 10S ❌ ✔️ Xiaomi CIVI 2 Xiaomi CIVI ❌ ✔️ Xiaomi CIVI 1S ✔️ ❌ ✔️ Xiaomi 11T ❌ Teléfono Xiaomi 11T Pro ❌ Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro ❌ Xiaomi mezcla 4 ❌ ✔️ Xiaomi mezcla plegable 2 ❌ enero Xiaomi Mi mezcla plegable ❌ Tablero Xiaomi 5 Abril Xiaomi Pad 5 Pro ❌ Abril Xiaomi Pad 5 Pro 5G ❌ Abril Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ ❌ Abril recupera telefono redmi k50 ❌ ✔️ enero rojo mi k50 pro ❌ ✔️ enero rojo mi k50 ultra ✔️ enero Redmi K50 para juegos ❌ ✔️ enero telefono redmi k50i ❌ telefono redmi k40 ❌ ✔️ rojo mi k40 pro ❌ ✔️ Redmi K40 Pro+ ❌ ✔️ Redmi K40 para juegos ❌ ✔️ Teléfono redmi K40S ✔️ ❌ ✔️ Notas redmi 12 Redmi Note 12 Pro / Pro + / Descubrimiento Notas redmi 11 ❌ Notas Redmi 11 4G ❌ Notas Redmi 11 5G ❌ Notas Redmi 11NFC ❌ Notas redmi 11 Pro ❌ Notas rojas 11 Pro 5G ❌ ✔️ Notas redmi 11 Pro + Notas rojas 11 Pro + 5G ✔️ Notas de Redmi 11S ❌ Notas rojas 11S 5G ❌ Redmi Nota 11 SE ❌ Notas Redmi 11T Redmi Nota 11T Pro ✔️ ❌ ✔️ Notas redmi 11T Pro + ✔️ ❌ ✔️ Notas Redmi 11E ❌ redmi nota 11e pro ❌ Notas rojas 10 ❌ Notas rojas 10 5G ❌ redmi nota 10 pro ❌ Notas rojas 10 Pro 5G ❌ ✔️ redmi nota 10 pro máximo ❌ Nota roja 10S Nota roja 10T ❌ Notas redmi 10T 5G ❌ redmi 10 Teléfono redmi 10 2022 Teléfono redmi 10 primer Teléfono Redmi 10 Prime 2022 Teléfono Redmi 10 Power Teléfono redmi 10A telefono redmi 10c panel redmi Abril un poquito PEQUEÑO F4 ❌ PEQUEÑO F4 GT ❌ PEQUEÑO F3 ❌ PEQUEÑO F3 GT ❌ PEQUEÑO X4 Pro ❌ PEQUEÑO X4 GT ❌ Pequeño X3 Pro PEQUEÑO X3 GT ❌ Pequeño M5 PEQUEÑOS M5 PEQUEÑO M4 5G ❌ PEQUEÑO M4 Pro ❌ PEQUEÑO M4 Pro 5G ❌ PEQUEÑO M3 Pro 5G ❌

