‘Fedes ofende a la banda tricolor’: Storm está explotando

videos Continuar suscitando controversias. Las (pocas) canciones que produce siempre parecen destinadas a que la gente hable de sus contenidos, de una forma u otra, más que de una escucha agradable. Esta vez, el video del sencillo “Die To Die”, el primer sencillo del álbum de Inhuman, terminó en el corazón de la tormenta. En particular, lo que se debe criticar es la escena exacta del video, en la que un hombre en una banda tricolor, que se supone representa a un funcionario público, generalmente el alcalde, orina sobre el rapero, tirado en el piso. Una escena con un fuerte significado simbólico, de desprecio por el establecimiento.

Los primeros en alzar la voz contra la cantante fueron dos alcaldes de Venecia, Treviso y Country. “ Ser alcalde es escuchar y ponerse a disposición de una comunidad desde el municipio de 30 hasta la capital de 3 millones. Se acerca y busca una solución incluso en situaciones en las que parece poco probable, si no imposible. Ser alcalde da respuestas cuando otras instituciones no, se seca las lágrimas y a veces está ahí … llora ‘, él afirmó Mario ConteAlcalde de la capital, Treviso. Entonces Sedako continuó: Ser alcalde significa ayudar a sus ciudadanos durante una tormenta, abriendo las puertas de su ayuntamiento y oficina. Ser presente. Ser alcalde a veces no duerme por la noche y ni siquiera tiene tiempo para hacer pipí. Entiendo el deseo de multiplicar, de hacer que la gente hable siempre y de todos modos, de desafiar los algoritmos. También entiendo que el arte de Fidez es una provocación. Pero olvidemos a los alcaldes. Ellos, con el canto y la lucha política musical, no quieren tener nada que ver con eso. “.

Usada en un clip tan poderoso y ofensivo del video musical, esta diadema tricolor te hace saltar sobre la silla. Katia OpertiAlcalde del país: Estimado Fides, Los alcaldes representamos a los ciudadanos de nuestras comunidades sin importar de qué lado político seamos candidatos, representamos a las instituciones de este país que son expresión de libertad y democracia. Llevamos la diadema tricolor con orgullo, respeto y responsabilidad. Entonces, incluso este alcalde le da un golpe al cantante: ¿A qué te dedicas? ¡Insulta a todas aquellas personas que se dedican a servir a comunidades pequeñas o grandes! Pero lo que es más peligroso es que ahora nos sentimos con derecho a aplastarlo todo, y me pregunto qué tipo de mensaje estamos enviando a las generaciones futuras. “.