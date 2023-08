Morgan: “Cometiste un error, ve a ver a Fedez”. Insultos al público y parada del concierto. A la espera de la reacción de la alta dirección de Rai

Durante el concierto titulado “Batiato, Signos de vida y arte” en el Parque Arqueológico de Selinunte, Morgan atacó a parte del público y también trajo a su colega que comparte su experiencia en Factor X. ¿Qué pasará ahora con la relación del cantautor con Ray y Skye?

“¿Qué vienes a hacer? Hacer reír a la gente, irte. ¿Por qué tengo que irme? Yo Soy el mejor músico que puedes ver ahora mismo.. Estás loco si vienes a criticarme”. Durante la ceremonia, que tuvo lugar el 26 de agosto en el Parque Arqueológico de Selinunte Morgan tronó en parte de la audiencia. con lluvia insultos. La artista se presentó al finalizar el “Festival de la Belleza”, y el programa incluyó un concierto titulado “Batiato, Signos de Vida y Arte”. En un momento perdió los estribos y comenzó a maldecir al público. Como se informó periódico de sicilia Para desatar la ira de Marco Castoldi, ese era el verdadero nombre del cantautor, habría sido “una petición del público para cantar algunas canciones de Franco Battiato, a quien está dedicada la velada”.

“¿Qué dijiste? ¿Dijiste que Battiato murió conmigo? Tu sarcasmo es genial. Sube al escenario y cántalo después. Si te atreves a decir que Battiato murió conmigo, seguro que eres bueno y deberías venir a cantar ahora”, Morgan Continuó interrumpiendo la actuación desde el escenario, que se desbordó como un río en una crecida: “No, no te canto porque seas desagradable. Si te atreves a decir esto, eres arrogante”. No canto para gente así., sea claro. He comido mucho, estas se llaman perlas antes que los cerdos. Si estos locos no se van, no cantaré. ¿Él ríe? Pero vuelve a casa, no mereces la exposición de arte, no la entiendes, no es lo tuyo, eres molesto. Vienes a enojarme porque te di algo. Te ríes, eres realmente estúpido. La sociedad, la gente como tú, es una mierda. Cállate, para tengo sexo. ¡Tengo sentimientos, hijo de puta! ¡No soy un personaje! Ve a ver Marrakech, ve a ver Videz”. Y la cantidad de insultos no quedó ahí: “Váyanse f**o, de mí de mi *da, co*** uno. Ya basta, chau chau (…) No sigo adelante porque Aquí estamos retrocediendo”, exclamó con estruendo el artista. Entre el público surgieron abucheos, y no sólo: “¿Por qué debería ir a la mierda?” ¿Por qué no canté las canciones de Battiato y no hice otras obras maestras? ¿Pero cuál es tu relación con Battiato? ¿Cantar y parar? Personas sin dignidad.

Teniendo en cuenta lo ocurrido en las últimas horas, cabe preguntarse si la administración Rai, después de lo ocurrido con Facci y Saviano, aplicará la decisión. El Código de Ética también se aplica a Morgan y su programa. que debe transmitirse en el servicio público. Al mismo tiempo, frente a “ve a ver fides”, ¿cómo reaccionarán ante Sky Dove? factor X ¿Parece un paraíso feliz para los jueces de esta edición (incluidos, específicamente, Fedez y Morgan)?