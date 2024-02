Federico Massaro y Simona hicieron una gran jugada, Massimiliano Varese contra todos

el Boletas de calificaciones del miércoles 28 de febrero por la noche para Gran Hermano Pintan un panorama más complejo que muchas de las entregas anteriores. Esto puede deberse al descubrimiento de diversas masacres.

Mirco-Perla, Perla-Mirco, Mirco-Perla, Perla-Mirco: Vota por la Atlántida. Es decir algo que no existe. Estos dos no se caen bien y nunca volverán a estar juntos y ninguno de los dos está interesado en hacerlo. “Alfonso, ¿quieres venir en mi lugar? ¿Debo irme?” Pregunta Perla, explicando que ya no puede tolerar al anfitrión. En definitiva, un momento de simpatía.

Beatrice Luzzi: Creo que Mo lo disfruta. Ya nadie la involucra en la violenta polémica que se ha vivido en los últimos meses. Su entrada a la final la hizo increíblemente humana a los ojos de los demás inquilinos. Finalmente podrá enfrentarse a Gran Hermano como espectadora.

Giuseppe Garibaldi y Anita Olivieri polémica: votación ¿Pero no eran la pareja de amigos más bella del mundo? Cuando alguien objeta el carácter un tanto patológico de su relación, ambos llaman a todo el mundo loco y ahora es la propia Anita quien habla de una relación patológica por parte de Giuseppe. Consistencia.

Simona Tagli: Vota por la Operación Empatía. Mirko y Perla le pidieron que hiciera las cartas, casualmente (lo entiendo, estoy… aburrida, aburrida, aburrida) solo para involucrarla y crear una dinámica mínima ya que el vulcanismo del personaje desafortunadamente se esfumó en un par de episodios. El momento del Tarot es el momento más inesperado que puede existir con dobles sentidos triviales e injustificados. La única gitana de verdad que hace cartas y de las cartas depende el destino es Cloris Brusca, recordemos esto siempre.

Federico Massaro: Un voto pero ¿qué actor?. Hay quienes dicen que está actuando, pero yo creo que está fingiendo, y eso es muy malo. Está jugando bien sus cartas, porque entiende una cosa: cuando termine el reality show, no habrá lugar para él en la televisión italiana. Cuenta las tragedias de su familia con tanta autoridad que, en comparación con Barzemolo de Gardaland, parece más un personaje real que una marioneta. Pero levántate, vamos.

Giampiero Mugeni: voto por más Mugeni para todos. “Federico, buena suerte en tu trabajo. 'Aunque no sepa a qué te dedicas': con esta frase interpretó el pensamiento de todos los italianos. Reproducido.”

Grecia Colmenares: voto por Leona. Todavía no entiende nada de lo que dice, pero se ríe, se ríe, bromea y bromea, hasta que finalmente dice cosas. Por supuesto, sería más efectivo si hablara en un idioma que al menos alguien pudiera entender, pero eso no importa. “Yo soy una leona”: siempre lo dice y es de las pocas cosas que podemos compartir. Llegará a la final y se lo merece.

Massimiliano Varese: Vota de vez en cuando. El debate sobre las nominaciones de los miembros “más jóvenes” de la Cámara de Representantes no tiene mucho sentido, pero el hecho de que subraya que los concursantes de edad inferior a la media deben seguir educados y no deberían ver al Gran Hermano como su única oportunidad de ser elegidos. nominado. entrar en el mundo. Por una vez decir algo es aceptable. Luego pasa a hablar de las nominaciones y de que está enojado porque los jóvenes lo nominaron por lo que es un juego. En definitiva, un disparo al aro y otro al cañón. escama.