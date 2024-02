“Cerré toda la casa”: insomnio e hipnosis, Maria De Filippi en TV revela por primera vez la fuerte reacción tras el ataque – Gossip.it

La presentadora explica a Massimo Giletti cómo superó el miedo al trágico suceso de Via Foro

Maria De Filippi está entre los invitados televisión por 70A Massimo Gilletti, presentador de la velada en Rai1, Revela por primera vez la fuerte reacción tras el ataque mafioso en Via Foro. Era el 14 de mayo de 1993. Un Fiat Uno lleno de noventa kilogramos de TNT explotó cerca del Teatro Parioli: querían golpear a Maurizio Costanzo. Él y el teniente coronel se salvaron de milagro. “Toda la casa estaba blindada.“dice el hombre de 62 años Trató su insomnio debido a los terrores que experimentó con hipnosis.

''Tenía toda la casa blindada'': Insomnio e hipnosis, Maria De Filippi en la televisión revela por primera vez la fuerte reacción tras el ataque

El periodista revela: “Esto paradójicamente me unió a María, que fue mi fuerza y ​​a quien amé toda mi vida”, me dijo Maurizio.. Luego le pregunta: “¿Pero cómo superaste este evento?”

De Filippi hace un gesto con una sonrisa tímida y piensa en su marido desaparecido. “Cuando dice esta frase es lindo““, confirma el presentador, que siempre habla de Costanzo en tiempo presente, como si todavía estuviera aquí con ella. Y continúa: “Porque para entonces ya estoy tan pesado que soy un dolor en el trasero. Cerré toda la casa y la bomba estalló a las diez menos cuarto, y todas las noches a esa hora me sentía tan enojado que ya no podía dormir.. No soportaba hablar de la mafia hasta las dos de la madrugada, y… Me dijo: '¿Por qué no pruebas la hipnosis?' Realmente ayudó porque me volví a dormir. En esa ocasión él fue completamente servicial y me apoyó.“.

María habla primero de la televisión, donde encontró su camino, y dice: “Nunca pensé que trabajaría en televisión. Empecé joven cuando… Me ofrecieron trabajo en Roma, pero con mucho gusto me hubiera quedado en Pavía, me sentía bien en casa.. Mi padre estaba en contra de que viniera a Roma, y ​​mi madre, una mujer liberal que perdió a su padre cuando tenía 18 años y siempre había trabajado, me empujó a aceptar cuando me ofrecieron el trabajo en Roma. El primer fin de semana llegué a casa y… Me volvió a subir al tren y me dijo que no volviera en 20 días.Entender que mi vida estaba en Roma y ya no está allí, pero con mucho gusto volvería a quedarme en casa”.

La reina indiscutible de la pequeña pantalla, que siempre se ve recompensada con la participación, afirma De Filippi: “Después del primer año de Amici (1992, ed.) Recibí tres ofertas de Ray. Uno para Rai Uno, uno para Rai Due, uno para Young Mixer, uno para Rai Tre”. “Pero intervino alguien de Milán, Confalonieri…”“, responde Giletti. Ella lo confirma. Presionada por Massimo sobre un posible futuro en la Rai, María confirmó: “En todos estos años nadie de Ray me hizo ninguna oferta., Confía en mí. Hicieron un buen trabajo: tienen muy buenos anfitriones y ¡ciertamente no me necesitan!. Todos aplauden y el hombre de 61 años destaca la enorme humildad mostrada por su invitado.

La entrevista termina con Giletti recordándole que Costanzo la ha declarado su heredera. María responde: “No me gusta la palabra heredero. Me alejo de esta palabra porque conlleva la suposición de la muerte y por eso niego esa palabra.“.