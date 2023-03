Federación Italiana de Béisbol Softbol

Yadier Molina puede estar satisfecho. Su Puerto RicoLe da la satisfacción del primer éxito directivo en su carrera 9-1 impuesto sobre Nicaragua, en el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol 2023 en suelo estadounidense. En Miami, frente a una multitud extasiada, el Equipo Rubio, el equipo puertorriqueño que lleva el nombre de la tradición de los jugadores decolorarse el cabello para el Clásico Mundial de Béisbol, pudo desempeñar su papel en un juego muy apretado y emocionante. . en el montículo marcus stroman Domina durante casi cinco periodos completos francisco lindor abre el juego con un sencillo y es conducido a home poco después por un hit dentro del cuadro que resulta en un tiro impreciso del segunda base Alex Blandino. Domina Strowman, pero domina el saliente nicaragüense carlos rodriguez, de 21 años y la estrella del sistema de fincas de los Cerveceros de Milwaukee. Ambas defensas montaron un espectáculo: Javier Báez Y patada hernandez Disfrutan de la segunda base y el jardín central, Alex Blandino Robándole un hit a Báez, hace lo mismo. Todo cambia en la quinta entrada: dos outs y Elián MirandaBateando 2-1, Stroman dejó un slider en el centro del área de strike y el bateador de Nicaragua no perdonó: 1-1. El bullpen baila con un cambio de Stroman Nicolás Padilla (Se cierra) e carlos rodriguez de JC Ramírez frente y detrás Erasmo Ramírez Después. Puerto Rico no perdonó, terminando el juego con cinco carreras en la quinta entrada con un total de cinco hits y una carrera limpia. Puerto Rico pudo volver a morder en la parte alta de la séptima, donde las últimas tres carreras llegaron por un error defensivo y las bases estaban llenas. Cristian Vásquez Doble play defensivo y A emilio bagan Cierran el juego.

En Chase Field, hogar de los Diamondbacks de Arizona, lleno hasta la última fila en Phoenix, Colombia Se vende y se pliega con amor. Méxicoa 5-4, en la décima entrada. Benji Gil, el técnico mexicano, elige Julio Urías. El as de Los Angeles Dodgers brilló con cuatro recepciones perfectas y seis ponches. Por su parte, México busca de inmediato arrinconar nabil navidadEl lanzador de 28 años de los Padres de San Diego: Randy Arosarena, cubano de Pinar del Río pero prófugo ilegal acogido por México, que le otorgó la nacionalidad el año pasado, conectó un doblete en su primer lanzamiento por encima de la base de la pared del jardinero central. Fue el único hit del juego hasta la cuarta entrada. joey meneses Rompe el dominio de los lanzadores. Un sencillo con dos outs isaac paredes Gracias a un tiro de casa algo desmesurado, el mexicano tiene la ventaja Jesús es María. Con Julio Urias dominando, el juego parece seguro: En cambio Jorge Alfaro Rompe el perfecto con un potente doblete en la versión central Elías Díaz Lo sigue a la izquierda para mantener el equilibrio. El hombre de 36 años llegará pronto. reynaldo rodriguez Esto hace que una recta interior desaparezca más allá de la pared izquierda. Urías recupera y cierra el quinto. México empató con bomba de dos puntos para dejar fuera a Crisomat Arosarena. El séptimo es una nueva pregunta y respuesta: Alfaro Una mosca doble ataca reynaldo rodriguezLlega a home con hit que es desviado por el ex lanzador de los Yankees luis ceza. Depende del anuncio al cambiar el campo. Alex Verdugo Montón de rebote incluso puntuación con un servicio. Los lanzadores vuelven a ser los protagonistas que llevan el juego a los extras. La regla del tie-break en el décimo también fue protagonista del guiño a Colombia: tras impresionantes jugadas defensivas mexicanas, con corredores en las esquinas y dos outs, un rebote complicado. Gustavo Camporo Trucos en el campocorto Luis UriasNo logró conectar una ventaja de jonrón Alfaro. Cambio en el campo Los St. Louis Cardinals tienen prospecto de 24 años Guillermo Zúñiga para terminar el juego con el ponche final isaac paredes.

Calendario domingo, 12 de marzo

01.00 Venezuela-República Dominicana (Grupo D)

03:00 EE. UU. v Gran Bretaña (Grupo C)

04.00 Corea del Sur-República Checa (Grupo B)

05.00 Cuba-Chinese Taipei (Grupo A)

11:00 Australia – Japón (Grupo B)

12:00 Italia – Holanda (Grupo A)

17.00 Israel-Nicaragua (Grupo D)

20.00 Canadá-Gran Bretaña (Grupo C)

Foto: Francisco Lindor celebra un robo a Juan Montes. Crédito: Rob Tringali/WBCI/MLB Photos via Getty Images.