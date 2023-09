Ahora bien, con razón, en México Hay quienes gritan calumnias. Debido a que se descubrió la planta potabilizadora de Alto Río Blanco (estado federal Veracruz), construido en 1995 y gestionado por una multinacional japonesa desde 2004 Mitsui & Co, no limpia nada. Así es. Tras las comprobaciones, se comprobó no sólo que el gestor no contaba con todas las autorizaciones necesarias, sino, sobre todo, que “de la planta todavía sale agua sucia antes del tratamiento”. Debido a esto, el 21 de agosto, la Autoridad Local de Protección Ambiental (AMP) está cerrado.

Corrupción en México

Como escribe El Paìs (foto), la refinería Alto Río Blanco es la más grande de México. También obtienen agua de los seis municipios donde viven. 250.000 personas Y donde están menos activos 200 fábricas, incluidas fábricas de papel, cervecerías y curtidurías. A raíz de los informes de los residentes y de los centros de salud, los inspectores de la PMA realizaron inspecciones mediante las cuales identificaron deficiencias en la gestión de Mitsui. Deficiencias tanto en cuanto a la imposibilidad de cumplir con las especificaciones legales de los resultados a obtener tras el tratamiento del agua como en la documentación requerida para operar en campo. El plazo ha terminado Ofrecida a revisar los procedimientos y las estructuras, la PMA optó por cerrar temporalmente la refinería. Mitsui, que opera una refinería en el estado de Jalisco desde 2022, niega las acusaciones.

leer más: