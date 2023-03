Dos mejores amigos tienen un hijo juntos

lectura de 3′

Un hombre y una mujer que siempre han sido amigos han decidido tener un hijo a pesar de que no lo son, ni serán pareja. La historia viene de Argentina, donde vive Agustina Camper, un rostro familiar ya que la mujer es periodista de televisión. Hace tres años, Agustina decidió ser madre, y para hacer realidad su sueño eligió a su mejor amigo como padre, aunque entre ambos no existió una historia de amor, sino solo una larga y sincera amistad. Son Juan fue concebido entonces con Agustín Bataraco, un chef argentino que había vivido en México durante 10 años. La elección fue deliberada, no un amigo, pareja o amante. El padre del niño vive lejos y rara vez lo ve, y los dos mantienen un vínculo solo a través de videollamadas. Pero Agustina está muy activa en las redes sociales y en los documentos todo el tiempo que Bataracco va a la Argentina, y su hijo rebosa de alegría al verlo. El pie de foto en el que Agustín carga a su hijo y sonríen cómplices: “Alguien está muy contento con su visita especial”.







Augustina Comber con su hijo y su padre

“Nunca se me ocurrió salir con el padre de mi hijo”

Agregó la mujer en respuesta al comentario de un seguidor.: “El amor trasciende todas las distancias”. Agustina ahora está felizmente comprometida con Carlos Gianella, y sobre su relación con el padre de su hijo, declaró: “Nunca se me pasó por la cabeza salir con él. Entiendo que esto es inusual, pero es lo que es. No somos una pareja, nunca lo hemos sido y nunca lo seremos. Tuvimos una pequeña aventura cuando éramos adolescentes, pero ni siquiera contaba como pareja, era una cosa de chicos. Lo elegí para ser el padre de mi hijo, eso es todo. “Cuando nació el niño, Agustín se quedó 20 días en Buenos Aires y luego regresó a México -explicó-, hace seis meses que no se ven en persona. Pero lo hacen todos los días por Skype. Pasó sus vacaciones en México. porque no pudo venir.Hoy soy el enlace entre ellos, trabajo mucho y como intermediario.Cuando le di la primera papilla, llamé a Agustín, le puse la cámara de video y vio como su hijo comía sólido. comida por primera vez.

El pequeño Juan con su padre

“Ambos soñaban con ser padres, pero ninguno encontró la pareja adecuada”

El periodista dijo: “Cuando le di la primera papilla, llamé a Agustín, le apunté con la cámara y vio como su hijo comía alimentos sólidos por primera vez”. Ambos soñaban con ser padres, pero ninguno encontró la pareja adecuada ni el momento adecuado. Pero un día, decidieron tomar juntos una decisión excepcional: “Aunque Augustine se fue a México, nos mantuvimos en contacto y hablábamos constantemente. Después de todo, cada uno de nosotros tiene otros aliados. Compartimos todo. Tenemos mucho en común. Cuando regresé de mi viaje a la India, nos conocimos y en ese momento decidimos tener un hijo juntos y luego ser amigos como siempre. Decidimos afrontar todo con mucha madurez, pero No pensamos que eso sucedería Todo muy rápido.” Los dos padres se quieren tanto que comparten la educación del pequeño Juan, que a todos los efectos se sienten como una familia, y están convencidos de que son una buena madre y un buen padre.