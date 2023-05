Fallout: Así es como nacieron los Vaults y para qué son realmente

Tim Cain es uno de los padres de la serie. Él cae En 1997 se inauguró como nacieron el cajas fuertes Y cuál es su verdadero objetivo. Lo hizo en un nuevo episodio de su serie de YouTube “Cain on Games”, en el que está ocupado revelando información de fondo sobre los títulos en los que ha trabajado a lo largo de los años.

Actualmente trabajando para Obsidian Entertainment, Cain fue cofundador de Troika Games. Es considerado uno de los más grandes diseñadores de juegos de rol occidentales.

Con respecto a las bóvedas de la serie Fallout, Cain explicó que fueron construidas con un objetivo completamente diferente de asegurar la supervivencia de la raza humana y repoblar la Tierra después de la catástrofe nuclear: “Con el diseño de las bóvedas, la cabeza del Enclave y el Altos representantes del gobierno dijeron: ‘Construyamos una nave estelar y enviémosla a las estrellas más cercanas'”. Pero llevará mucho tiempo, por lo que se construyó como una nave espacial multigeneracional y la única tecnología conocida para hacer eso fue la tecnología atómica. Podrían hacer una planta de energía atómica que ayudaría a construir naves espaciales durante cientos de años, pero no sabíamos cómo hacer todo lo demás. Entonces, el director de Vault-Tec, que no es exactamente un buen tipo, dijo que puedes use las bóvedas para encontrar qué tecnologías necesita la nave espacial”.

En resumen, los entierros están diseñados no solo para la salvación de la humanidad, sino también Laboratorios experimentales Donde los sobrevivientes son utilizados como conejillos de indias para descubrir qué tecnologías deben desarrollarse para una nave espacial diseñada para hacer que la raza humana migre al espacio, permitiéndole sobrevivir cientos de años antes de llegar a su destino.

Luego, Cain explicó que la bóveda de la que se originó Vault City en Fallout 2 era una bóveda de control, diseñada para hacer todo bien. El objetivo de Vault-Tec iba mucho más allá de salvar a unos pocos estadounidenses de una catástrofe nuclear para vivir en un mundo devastado y contaminado, se trataba de colonizar el espacio y abandonar la Tierra.

En otras ocasiones, le contó a Cain sobre un juego de rol de El señor de los anillos que nunca fue financiado y cómo Vampire: The Masquerade Bloodlines debería tener al menos dos secuelas.