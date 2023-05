Alfa Romeo, clase eléctrica abre con Giulia

Dos obras de arte originalesCuidando cada detalle, tanto en la versión eléctrica, el Giulia GT eléctrico, como en la versión térmica, el Giulia GT Super.

No hace falta ser un fanático para asombrarse al ver el Restomod -es decir, la restauración y modernización- para el que fue diseñado coches tótem Empezando por el Alfa Romeo GT Juniordistorsionada en estructura y mecánica, pero no en espíritu.

los dos modelos Se diferencian en algunas características, pero son iguales en el refinamiento de los detalles, el rendimiento y la fotografía. [da 0 a 100 in 2.9 secondi per l’elettrica, 3.2 per la benzina] Ambos tienen transmisión manual.. Una decisión tomada por Totem de no “arrepentirse” Revisión eléctrica, según se describe en nota de la misma empresa. Incluso el sonido del motor. [registrato e caricato sulla pagina ufficiale] Reproduce fielmente la versión de gasolina.

Gracias a la fusión de la tecnología gaming y la calibración ICE, el Totem GT Electric no hará que te arrepientas de elegir la propulsión eléctrica.Dentro de la cabina hay un selector de palanca de cambios conectado digitalmente a la consola y desarrollado para proporcionar la misma mecánica de reducción que un deportivo tradicional. coche. Es fácil interactuar con él: cambie entre tipos Diferentes sonidos de motor y mapa, seleccione sus parámetros preferidos y luego conduzca. Selección ilimitada de sonidos y tonos para construir su experiencia, y si lo pregunta: sí, también podemos personalizarlo.

Comenzando por la versión eléctrica, el Giulia GT Electric está equipado con tracción trasera y 590 CV de potencia máxima; Ofrece máxima velocidad [limitata elettonicamente] 255 km/h y una montaña Batería de 81 kWh capaz de entregar hasta Alcance de 500 kilómetros [la casa scrive “un range compreso fra 400 e 500 km”] Y gestiona la carga rápida hasta 90 kW, alcanzando el 80% de carga en unos 15 minutos.

Carrocería y chasis Rediseñado casi desde cero y hecho de fibra de carbono.El peso de la versión eléctrica es de 1300 kg, de los cuales 352 kg son solo para la batería. En GT Electric, hecho a mano En los talleres Marcon de Totem Automobili -similar a su hermana Super- en la provincia de Venecia, se pueden apreciar muchos detalles exclusivos como piezas de aluminio mecanizadas a partir de acero, Asientos de fibra de carbono revestidos con la firma de cuero Amedeo Testoni.

Maletero delantero, con tapicería de cuero acolchado, fuera Tiene una capacidad de 80 litros, mientras que el maletero clásico tiene capacidad para 150 litros de maletas o maletas..

La versión térmica -para la que se eligió el color rojo- también es de tracción trasera y está propulsada por Motor V6 2.9 biturbo con cambio automático y tracción integral Alfa Romeo Quadrifoglio. En este caso la potencia sube a 600 caballos de fuerza [441 kW] y velocidad máxima [elettronicamente limitata] Residencia en 250 km/h.

Al igual que su hermano de batería, el GT Super de gasolina tiene una carrocería y un bastidor de fibra de carbono y pesa poco menos de 1180 kg.

Mis dos autos tótem hacen alarde Algunas notas son dignas de mención, como la suspensión de aluminio de doble horquilla y el sistema de frenos Brembo de alto rendimiento, ocultos detrás de llantas de aleación de 18 pulgadas, calzadas con neumáticos de tamaño 225/40 delante y 265/40 detrás. A pedido , Están disponibles una suspensión ajustable electrónicamente y neumáticos Pirelli Trofeo R..

Totem proporciona a sus clientes Personalizaciones infinitas [sia per gli esterni, sia per gli interni] En colores y acabados: para hacerse una idea de las distintas opciones, Hay 45 polipieles solo para el habitáculo.

Una última joya gracias a la asociación con Sabelt, asientos [monoscocca di carbonio] Se adaptarán a cada cliente..

Los precios para el público son de 430.000 euros para la versión eléctrica y de 460.000 euros para la versión térmica: en cualquier caso Serán ediciones limitadas, con 20 modelos eléctricos y 10 súper. El primer Totem GT Electric fue entregado hace unos días a su nuevo propietario.