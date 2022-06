¿La fecha de lanzamiento de The Last of Us para PS5 y PC ha sido revelada por un filtrador? – Multijugador.it

los rehacer De El último de nosotros aparecerá PS5 y PC Para el filtrador que reveló la posible fecha de Salida Del juego: 2 de septiembre de 2022. Una fecha límite muy cercana para un título que aún no ha sido anunciado oficialmente por Sony, pero quizás el objetivo sea precisamente el efecto sorpresa.

Así que tratemos de entender cómo van las cosas basándonos en las noticias que circulan. El periodista Jeff Grob dijo que “sigue escuchando que The Last of Us Remake saldrá este año”, por lo general. fuente muy confiable Este tipo de anticipación.

El filtrador que hizo la publicación de hoy es relativamente nuevo, pero parece ser demasiado de confianza: Su última información sobre el nuevo juego de Hideo Kojima, Overdose, ha sido confirmada por Tom Henderson.

Por supuesto, lo será en cualquier caso. La nueva estrategia de Sonyque generalmente presenta sus productos en un momento bastante conveniente, comenzando con teasers y tráileres y luego llegando gradualmente al anuncio de la fecha de lanzamiento y el debut real en las tiendas.

A menos que la compañía decida pasar a una nueva versión de The Last of Us, se configura un anuncio “alternativo” en una revista o sitio específico, como también lo ha hecho en los últimos meses, en lugar de elegir un estado de juego o algo así. aquello que.